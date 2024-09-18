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"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X
"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X
Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объяснил решение о переносе штаб-квартиры компании X из Калифорнии. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:03+0300
2024-09-18T10:03+0300
2024-09-18T10:04+0300
илон маск
соцсеть x
штаб-квартира
калифорния
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объяснил решение о переносе штаб-квартиры компании X из Калифорнии."Сложно быть платформой свободы слова в штате, который хочет запретить свободу слова", - подчеркнул Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Ранее стало известно, что штаб-квартира компании покидает Сан-Франциско из-за разногласию владельца X и местных властей по ряду вопросов. Одной из главных причин переноса стал принятый в штате закон по вопросу гендерного самоопределения детей. Маск высказался резко против подобного решения и объявил о переносе головного штаба в Техас.
https://1prime.ru/20240918/tramp-851638206.html
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илон маск, соцсеть x, штаб-квартира, калифорния, сша
Илон Маск, соцсеть X, штаб-квартира, Калифорния, США
"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X
Маск назвал причиной переноса штаб-квартиры X желание штата запретить свободу слова
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объяснил решение о переносе штаб-квартиры компании X из Калифорнии.
"Сложно быть платформой свободы слова в штате, который хочет запретить свободу слова", - подчеркнул Илон Маск на своей странице в социальной сети X.
Ранее стало известно, что штаб-квартира компании покидает Сан-Франциско из-за разногласию владельца X и местных властей по ряду вопросов. Одной из главных причин переноса стал принятый в штате закон по вопросу гендерного самоопределения детей. Маск высказался резко против подобного решения и объявил о переносе головного штаба в Техас.
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