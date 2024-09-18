https://1prime.ru/20240918/svoboda-851640126.html

"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X

"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Сложно". Маск назвал причину переноса штаб-квартиры X

Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объяснил решение о переносе штаб-квартиры компании X из Калифорнии. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:03+0300

2024-09-18T10:03+0300

2024-09-18T10:04+0300

илон маск

соцсеть x

штаб-квартира

калифорния

сша

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск объяснил решение о переносе штаб-квартиры компании X из Калифорнии."Сложно быть платформой свободы слова в штате, который хочет запретить свободу слова", - подчеркнул Илон Маск на своей странице в социальной сети X. Ранее стало известно, что штаб-квартира компании покидает Сан-Франциско из-за разногласию владельца X и местных властей по ряду вопросов. Одной из главных причин переноса стал принятый в штате закон по вопросу гендерного самоопределения детей. Маск высказался резко против подобного решения и объявил о переносе головного штаба в Техас.

https://1prime.ru/20240918/tramp-851638206.html

калифорния

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