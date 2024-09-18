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Россия приберегла для себя запас стратегического сырья

Россия приберегла для себя запас стратегического сырья - 18.09.2024, ПРАЙМ

Россия приберегла для себя запас стратегического сырья

Предложение по ограничению экспорта стратегического сырья, включая уран, титан и никель, по большей части обусловлено санкционным давлением со стороны... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T08:00+0300

2024-09-18T08:00+0300

2024-09-18T08:00+0300

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Предложение по ограничению экспорта стратегического сырья, включая уран, титан и никель, по большей части обусловлено санкционным давлением со стороны недружественных государств, ограничивающих экспорт в Россию определенных видов товаров. Подобные действия в случае их принятия будут иметь характер ответных мер на соответствующие санкции со стороны недружественных государств. Стоит отметить, что цены на названное стратегическое сырье, а именно титан и никель с первого квартала 2024 года упали – титан подешевел на 17%, а уран на 25%.При этом Россия может позволить себе сокращение экспорта определенного сырья ввиду большого объема их производства. Так, общая сумма экспортированного Россией никеля в 2023 году достигала 386 миллионов долларов США, что составляет 9,3% от мировых поставок. Однако существенного сокращения экспорта ожидать не стоит, поскольку это может сопровождаться определенными рисками. Во-первых, это потеря рынков сбыта, которые вернуть потом будет тяжело ввиду серьезной перестройки цепочек поставок импортерами российского сырья. Во-вторых, это сокращение статьи доходов российских компаний от реализации соответствующего сырья. Поэтому любое решение о сокращении импорта российского сырья в определенные страны должно сопровождаться поиском альтернативных рынков сбыта.Если говорить о возможных скачках цен на сырье ввиду сокращения российскими поставщиками импорта, то здесь все зависит от конкретного вида сырья. Например, по импорту стали Россия не занимает первые строчки на мировом рынке, уступая Китаю, США и Южной Корее. Наоборот, в случае титана Россия занимает первые позиции, поскольку на долю России приходится 13% мирового рынка производства губчатого титана, который является основной формой этого металла до его обработки. Российская корпорация ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим в мире производителем титана, который занимает 25% на мировом рынке. Что касается других российских металлов, от которых на сегодняшний день зависят западные страны, то к ним согласно стоимостным показателям импорта за период с марта 2022 по июль 2023 можно отнести никель (3,77 миллиарда долларов США), алюминий (3.42 миллиарда долларов США), медь (2,61 миллиарда долларов США), платину (1,66 миллиарда долларов США) и кобальт (50 миллионов долларов США).Заменить поставляемое Россией сырье теоретически возможно, однако вопрос будет не только в цене. Например, в количественном аспекте компенсация потери российского алюминия поставками из государств Ближнего Востока реализуема. Например, Бахрейн и ОАЭ, вместе взятые в 2022 году, добыли алюминия (4,3 миллиона тонн) больше, чем Россия в том же году (3,7 миллиона тонн). Однако стоит учитывать еще и качественный аспект компенсации российского алюминия. Заменить его равноценно невозможно. Так, алюминиевая катанка российского производства является одной из самых экологически чистых в мире, особенно по сравнению с ее незападными конкурентами. Углеродный след катанки российского производства на 30-70 процентов ниже, чем у других крупных производителей неевропейского происхождения.Если же говорить о редкоземельных металлах, на сегодняшний день в России доля их импорта достигает 90%, что очень критично, учитывая их свойства по повышению качества материалов, широко используемых в электронной промышленности и индустрии робототехники. При этом объем запасов редкоземельных металлов в России составляет 28,7 млн тонн, что включает ее в число лидеров по этой категории. Добыча и дальнейшая переработка редкоземельных металлов требует наличия специальных технологий, которыми Россия в промышленных объемах на данный момент не обладает. Именно поэтому второе место по запасам редкоземельных металлов не позволяет РФ занимать лидирующие позиции по их добыче и переработкеАвтор: Антонина Левашенко, руководитель Центра-ОЭСР ИПЭИ Президентской Академии

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Антонина Левашенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851529561_290:0:1143:853_100x100_80_0_0_78c62beafc4e4134bb84e79b47cb80df.jpg

Антонина Левашенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851529561_290:0:1143:853_100x100_80_0_0_78c62beafc4e4134bb84e79b47cb80df.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Антонина Левашенко https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0c/851529561_290:0:1143:853_100x100_80_0_0_78c62beafc4e4134bb84e79b47cb80df.jpg

мнения аналитиков, сырье, металлы, цветные металлы