https://1prime.ru/20240918/tayna-851644803.html
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости - 18.09.2024, ПРАЙМ
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:53+0300
2024-09-18T12:53+0300
2024-09-18T12:53+0300
налоги
госдума
налоговая тайна
законопроект
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости. Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, поясняла ранее один из его авторов, депутат Екатерина Стенякина. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования. В целях борьбы с нелегальной занятостью и "серыми" зарплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству и нормативным правовым актам, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну. Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников. Это также касается информации о работодателях, имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от соответствующего размера в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года более чем с 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20240202/842963910.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, налоговая тайна, законопроект
Налоги, Госдума, Налоговая тайна, законопроект
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
Госдума одобрила в 3 чтении режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости.
Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, поясняла ранее один из его авторов, депутат Екатерина Стенякина.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
В целях борьбы с нелегальной занятостью и "серыми" зарплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству и нормативным правовым актам, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну.
Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян, пишет СМИ
Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников.
Это также касается информации о работодателях, имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от соответствующего размера в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года более чем с 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.