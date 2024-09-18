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Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости - 18.09.2024, ПРАЙМ
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T12:53+0300
2024-09-18T12:53+0300
налоги
госдума
налоговая тайна
законопроект
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости. Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, поясняла ранее один из его авторов, депутат Екатерина Стенякина. Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования. В целях борьбы с нелегальной занятостью и "серыми" зарплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству и нормативным правовым актам, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну. Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников. Это также касается информации о работодателях, имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от соответствующего размера в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года более чем с 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.
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госдума, налоговая тайна, законопроект
Налоги, Госдума, Налоговая тайна, законопроект
12:53 18.09.2024
 
Госдума распространила режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости

Госдума одобрила в 3 чтении режим налоговой тайны на ряд сведений о занятости

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении режима налоговой тайны на сведения, передаваемые налоговиками в соответствии с законодательством о занятости.
Документ необходим для обеспечения работы межведомственных комиссий по противодействию нелегальной занятости, которые будут создаваться в субъектах РФ, поясняла ранее один из его авторов, депутат Екатерина Стенякина.
Закон вносит в Налоговый кодекс изменения, распространяющие режим налоговой тайны на случаи передачи налоговыми органами сведений и информации в межведомственные комиссии субъектов РФ по противодействию нелегальной занятости, а также в территориальные органы Роструда. Он должен вступить в силу через месяц после официального опубликования.
В целях борьбы с нелегальной занятостью и "серыми" зарплатами налоговые органы, согласно действующему законодательству и нормативным правовым актам, должны передавать в такие комиссии и территориальные органы Роструда определенные сведения и информацию, в том числе составляющие налоговую тайну.
Минтруд России - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
Минтруд запросил доступ к налоговой тайне россиян, пишет СМИ
2 февраля, 04:09
Налоговики, в частности, должны передавать данные о компаниях и ИП, которые не оформили трудовые отношения с работниками; выплачивали зарплату меньше МРОТ более чем 10 работникам, и их доля превышает 10% общего числа работников.
Это также касается информации о работодателях, имевших отклонение среднемесячного размера оплаты труда более чем на 35% от соответствующего размера в субъекте РФ; сотрудничавших более трех месяцев в течение года более чем с 10 самозанятыми со среднемесячным доходом свыше 20 тысяч рублей.
 
НалогиГосдумаНалоговая тайназаконопроект
 
 
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