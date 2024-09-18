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Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом - 18.09.2024, ПРАЙМ

Мать детей Дурова назвала Telegram совместно нажитым имуществом

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что Telegram является "совместно нажитым имуществом" с бизнесменом. По ее словам, в разных странах есть... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:18+0300

2024-09-18T15:18+0300

2024-09-18T15:18+0300

франция

павел дуров

дети

имущество

telegram

развод

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что Telegram является "совместно нажитым имуществом" с бизнесменом. По ее словам, в разных странах есть различные подходы к разделу такого имущества. Болгар написала в своем аккаунте в Instagram*, что в течение десятилетних отношений в незарегистрированном семейном союзе с Павлом Дуровым, в котором родились трое их детей, все значимые семейные активы были зарегистрированы на предпринимателя. "Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив — Telegram, который был зарегистрирован только на его имя", — сообщила она. Болгар рассказала, что она имела доступ к активам по договорам и доверенностям, которые, хоть и позволяли ими пользоваться, но не в полной мере защищали права и интересы ее и детей, а главное — могли быть нарушены в любой момент. По ее словам, все устные и письменные договоренности с Дуровым были нарушены им, а его обещания остались невыполненными. Она также отметила, что юридически в некоторых государствах незарегистрированные отношения могут считаться официальными браками, когда речь идет о правах на имущество. По ее мнению, в других странах существует возможность признания фактического брака официальным, а также возможно требовать раздела совместно нажитого имущество согласно гражданскому праву. Кроме того, Болгар назвала подобные ситуации общественной проблемой, требующей внимания со стороны закона. Она считает, что в быстро меняющемся современном мире, где институт брака становится менее актуальным, растет необходимость в предоставлении правовой защиты участникам фактических семейных отношений. Хотя ряд стран уже решил данную проблему, в других государствах людям приходится бороться за свои права в суде. Ранее Болгар в интервью газете Politico заявила, что в 2018 году Дуров планировал перевезти ее и их детей в Париж, был готов оплачивать им аренду дома более чем за семь миллионов рублей в месяц, при этом жить с ними Дуров не планировал. До 2022 года Болгар и Дуров продолжали обсуждать планы по покупке дома либо в Женеве, либо во французских городах, близких к границе со Швейцарией. По словам женщины, они обсуждали покупку дома стоимостью 100 миллионов евро. Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Это вызвало широкую критику общественности во многих государствах. Дуров во Франции подозревается в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дурова выпустили под залог в размере пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции и обязали отмечаться в полиции дважды в неделю.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская

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франция, павел дуров, дети, имущество, telegram, развод