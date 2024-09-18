https://1prime.ru/20240918/torgi-851637484.html

Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам

Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам - 18.09.2024, ПРАЙМ

Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам

Сбербанк за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25%: с 8 до 6 месяцев, сообщил начальник Управления принудительного взыскания... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T07:53+0300

2024-09-18T07:53+0300

2024-09-18T07:53+0300

сбербанк

торги

банкротство

активы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816061_0:0:3109:1748_1920x0_80_0_0_c7c96204fc07c2864235d33bdf978998.jpg

ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25%: с 8 до 6 месяцев, сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Последние 10 лет в России срок процедуры банкротства увеличивался в среднем на 7,5% в год. В итоге на рынке он вырос в 2 раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней. При этом в "Сбере" нам удалось достичь обратной тенденции: мы сократили средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за 3 года: с 8 до 6 месяцев", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка). Акимов отметил, что продажа имущества во время процедуры банкротства - важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника - от решения его финансовых проблем. Важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее. По его словам, сейчас на рынке наблюдается очень низкая конкуренция среди желающих купить залоговое имущество. Так, в 55% торгов первого полугодия 2024 года участвовал лишь один претендент, в 19% - два, в 9% - три. "Еще один вызов нынешнего времени - большие дисконты при продаже. В среднем проблемные активы реализуются со скидками около 40% от их изначальной стоимости", - заключил Акимов.

https://1prime.ru/20240917/sber-851623168.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, торги, банкротство, активы