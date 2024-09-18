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Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам
Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам - 18.09.2024, ПРАЙМ
Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам
Сбербанк за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25%: с 8 до 6 месяцев, сообщил начальник Управления принудительного взыскания... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T07:53+0300
2024-09-18T07:53+0300
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25%: с 8 до 6 месяцев, сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Последние 10 лет в России срок процедуры банкротства увеличивался в среднем на 7,5% в год. В итоге на рынке он вырос в 2 раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней. При этом в "Сбере" нам удалось достичь обратной тенденции: мы сократили средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за 3 года: с 8 до 6 месяцев", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка). Акимов отметил, что продажа имущества во время процедуры банкротства - важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника - от решения его финансовых проблем. Важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее. По его словам, сейчас на рынке наблюдается очень низкая конкуренция среди желающих купить залоговое имущество. Так, в 55% торгов первого полугодия 2024 года участвовал лишь один претендент, в 19% - два, в 9% - три. "Еще один вызов нынешнего времени - большие дисконты при продаже. В среднем проблемные активы реализуются со скидками около 40% от их изначальной стоимости", - заключил Акимов.
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сбербанк, торги, банкротство, активы
Сбербанк, Торги, банкротство, активы
Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам
Акимов: Сбербанк сократил средний срок торгов в банкротстве до 6 месяцев
ГОРНО-АЛТАЙСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк за 3 года сократил средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25%: с 8 до 6 месяцев, сообщил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
"Последние 10 лет в России срок процедуры банкротства увеличивался в среднем на 7,5% в год. В итоге на рынке он вырос в 2 раза: если в 2015 году на банкротство в среднем уходило 738 дней, то в 2023 году процедура занимала уже 1350 дней. При этом в "Сбере" нам удалось достичь обратной тенденции: мы сократили средний срок торгов в банкротстве по своим активам на 25% за 3 года: с 8 до 6 месяцев", - сказал он на форуме "Лидеры цифрового развития. Курс на урегулирование", организованном коллекторской компанией АБК (входит в группу Сбербанка).
Акимов отметил, что продажа имущества во время процедуры банкротства - важнейший этап, который отделяет кредитора от возврата денег, а должника - от решения его финансовых проблем. Важно, чтобы залоговое имущество реализовывалось как можно быстрее и выгоднее.
По его словам, сейчас на рынке наблюдается очень низкая конкуренция среди желающих купить залоговое имущество. Так, в 55% торгов первого полугодия 2024 года участвовал лишь один претендент, в 19% - два, в 9% - три.
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"Еще один вызов нынешнего времени - большие дисконты при продаже. В среднем проблемные активы реализуются со скидками около 40% от их изначальной стоимости", - заключил Акимов.