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Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже
Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже - 18.09.2024, ПРАЙМ
Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже
Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, доля... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:04+0300
2024-09-18T09:22+0300
экономика
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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, говорится в сообщении компании."Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Таким образом, группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными", - сообщила компания."Аренадата" ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO free-float группы может составить около 15%, отмечают в компании."В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы", - сообщила компания.
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ipo, мосбиржа
Экономика, IPO, Мосбиржа
09:04 18.09.2024 (обновлено: 09:22 18.09.2024)
 
Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже

Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Мосбирже, доля free float может составить 15%

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, говорится в сообщении компании.
"Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Таким образом, группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными", - сообщила компания.
"Аренадата" ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO free-float группы может составить около 15%, отмечают в компании.
"В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы", - сообщила компания.
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