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Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже

Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже - 18.09.2024, ПРАЙМ

Группа "Аренадата" намерена провести IPO на Московской бирже

Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, доля... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T09:04+0300

2024-09-18T09:04+0300

2024-09-18T09:22+0300

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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже, доля акций группы в свободном обращении (free float) может составить около 15%, говорится в сообщении компании."Открытие книги заявок ожидается в сентябре 2024 года. Таким образом, группа Arenadata может стать первой публичной компанией среди профильных российских разработчиков системного ПО в сфере управления данными", - сообщила компания."Аренадата" ожидает включение акций во второй котировальный список Московской биржи. По результатам IPO free-float группы может составить около 15%, отмечают в компании."В рамках предложения действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в росте бизнеса группы", - сообщила компания.

https://1prime.ru/20240907/allokatsiya-851414063.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ipo, мосбиржа