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Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/torgovlya-851639041.html
Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ
Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ - 18.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ
Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:05+0300
2024-09-18T09:05+0300
экономика
турция
россия
торговля
санкции против рф
запад
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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной промышленности Турции, добыча полезных ископаемых и продажа машинного оборудования, сообщил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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турция, россия, торговля, санкции против рф, запад
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, торговля, санкции против РФ, ЗАПАД
09:05 18.09.2024
 
Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ

Беюкшахин: банковские проблемы между Турцией и РФ затронули большинство областей торговли

© РИА Новости | Перейти в медиабанкТурецкие лиры
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости
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АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной промышленности Турции, добыча полезных ископаемых и продажа машинного оборудования, сообщил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин.
Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов.
"Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", - сказал собеседник агентства.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаг Турции
"Союзник на нитке": эксперт оценил реакцию США на вступление Турции в БРИКС
16 сентября, 07:14
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯторговлясанкции против РФЗАПАД
 
 
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