https://1prime.ru/20240918/torgovlya-851639041.html

Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ

Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ - 18.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл, как санкции отразились на торговле между Турцией и РФ

Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T09:05+0300

2024-09-18T09:05+0300

2024-09-18T09:05+0300

экономика

турция

россия

торговля

санкции против рф

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/49/841384995_104:0:1178:604_1920x0_80_0_0_9de8da3895a333c43c6e67dcaa2e55dc.jpg

АНКАРА, 18 сен – ПРАЙМ. Банковские проблемы между Турцией и Россией, вызванные санкциями США, затронули большинство областей торговли, особенно пострадали сфера оборонной промышленности Турции, добыча полезных ископаемых и продажа машинного оборудования, сообщил РИА Новости турецкий экономический обозреватель, главный редактор сайта экономических новостей tclira.com Тайлан Беюкшахин. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией и регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников переводимых средств, сообщал ранее РИА Новости информированный источник на местном финансовом рынке. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщал РИА Новости, что в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов. "Торговля между Турцией и Россией продолжается в большинстве областей. Однако самая большая проблема заключается в том, что платежи не могут быть осуществлены через банковские учреждения. Это, естественно, приводит к снижению объемов торговли. Это затронуло практически все отрасли. Утверждается, что больше всего проблем в оборонной промышленности, добыче полезных ископаемых и продаже некоторого машинного оборудования", - сказал собеседник агентства. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://1prime.ru/20240916/briks-851586802.html

турция

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, россия, торговля, санкции против рф, запад