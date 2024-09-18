https://1prime.ru/20240918/truby-851651039.html
В "Полипластике" ожидают удвоения выпуска полимерных труб для нефтепроводов
В "Полипластике" ожидают удвоения выпуска полимерных труб для нефтепроводов - 18.09.2024, ПРАЙМ
В "Полипластике" ожидают удвоения выпуска полимерных труб для нефтепроводов
Выпуск гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), которые используются для строительства нефтепроводов, может удвоиться в России к 2030 году, сообщила группа... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T16:55+0300
2024-09-18T16:55+0300
2024-09-18T16:55+0300
экономика
россия
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трубы
нефтепровод
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ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Выпуск гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), которые используются для строительства нефтепроводов, может удвоиться в России к 2030 году, сообщила группа "Полипластик". "Формирование нормативной базы, положительный опыт эксплуатации и экономическая эффективность ПАТ трубопроводов на жизненном цикле способствует развитию объемов производства и рынка их потребления. Ведущие отечественные производители гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) ежегодно производят для рынка РФ порядка 750 километров, в перспективе 2030 года прогнозируется удвоение объемов", - говорится в сообщении. Отмечается, что в мире потребление нефтегазодобывающими предприятиями полимерной трубной продукции ощутимо растет, при этом в России ГПАТ - это революционное решение взамен традиционных трубопроводов из углеродистой стали. "Но по мере знакомства с их преимуществами представители российских предприятий подтверждают наличие спроса на полимерные решения для строительства нефтепромысловых трубопроводов", - добавляется в сообщении. По оценке "Сибура", которая приводится в релизе "Полипластика", общая протяженность эксплуатируемых в России промысловых и технологических трубопроводов превышает 300 тысяч километров и ежегодно увеличивается. При этом долгая эксплуатация требует частых ремонтов и реконструкции, поэтому нефтегазовые компании активно занимаются поиском эффективных альтернатив. Так, на объектах "Татнефти", "Лукойла", "Газпром нефти" уже смонтированы и запущены в эксплуатацию трубопроводы из ГПАТ - в общей сложности более 250 километров. С учетом жизненного цикла трубопроводов использование полимерных труб в нефтегазовой отрасли может снизить затраты на 30%, подчеркивает "Полипластик". Экономию обеспечивает не только отсутствие коррозии, но и гибкость, стойкость к гидроабразивному износу, высокие гидравлические характеристики, а также низкие затраты на обслуживание при длительном сроке эксплуатации. Все это позволяет трубопроводам из ГПАТ служить не менее 25 лет.
https://1prime.ru/20240909/truby-851448937.html
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россия, полимеры, трубы, нефтепровод
Экономика, РОССИЯ, полимеры, трубы, нефтепровод
В "Полипластике" ожидают удвоения выпуска полимерных труб для нефтепроводов
"Полипластик": выпуск полимерных труб для нефтепроводов в РФ удвоится к 2030 г
ТЮМЕНЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Выпуск гибких полимерных армированных труб (ГПАТ), которые используются для строительства нефтепроводов, может удвоиться в России к 2030 году, сообщила группа "Полипластик".
"Формирование нормативной базы, положительный опыт эксплуатации и экономическая эффективность ПАТ трубопроводов на жизненном цикле способствует развитию объемов производства и рынка их потребления. Ведущие отечественные производители гибких полимерных армированных труб (ГПАТ) ежегодно производят для рынка РФ порядка 750 километров, в перспективе 2030 года прогнозируется удвоение объемов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в мире потребление нефтегазодобывающими предприятиями полимерной трубной продукции ощутимо растет, при этом в России ГПАТ - это революционное решение взамен традиционных трубопроводов из углеродистой стали. "Но по мере знакомства с их преимуществами представители российских предприятий подтверждают наличие спроса на полимерные решения для строительства нефтепромысловых трубопроводов", - добавляется в сообщении.
По оценке "Сибура", которая приводится в релизе "Полипластика", общая протяженность эксплуатируемых в России промысловых и технологических трубопроводов превышает 300 тысяч километров и ежегодно увеличивается. При этом долгая эксплуатация требует частых ремонтов и реконструкции, поэтому нефтегазовые компании активно занимаются поиском эффективных альтернатив. Так, на объектах "Татнефти", "Лукойла", "Газпром нефти" уже смонтированы и запущены в эксплуатацию трубопроводы из ГПАТ - в общей сложности более 250 километров.
С учетом жизненного цикла трубопроводов использование полимерных труб в нефтегазовой отрасли может снизить затраты на 30%, подчеркивает "Полипластик". Экономию обеспечивает не только отсутствие коррозии, но и гибкость, стойкость к гидроабразивному износу, высокие гидравлические характеристики, а также низкие затраты на обслуживание при длительном сроке эксплуатации. Все это позволяет трубопроводам из ГПАТ служить не менее 25 лет.
В "Полипластике" рассказали о пользе нацпроектов для рынка полимерных труб