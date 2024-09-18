https://1prime.ru/20240918/tsb-851659046.html

ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом

ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом - 18.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом

Банк России переводит регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов из бумажного в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T20:05+0300

2024-09-18T20:05+0300

2024-09-18T20:05+0300

банк россии

управление

электронная регистрация

https://cdnn.1prime.ru/img/84100/16/841001649_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_32c1ad6183a290dcd488bba05864bdf6.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России переводит регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов из бумажного в электронный формат, следует из заявления регулятора. "Банк России изменил порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ), инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также изменений и дополнений в них. Теперь участники финансового рынка должны представлять в Банк России такие документы через личный кабинет в электронном виде с помощью специально разработанной формы. Указание, устанавливающее новый порядок, зарегистрировано в Минюсте России и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования", - говорится в заявлении ЦБ. Это позволит избавить их от затрат, связанных с подготовкой, пересылкой и последующим хранением бумажных документов, отмечается в заявлении. Документы на бумажном носителе, представленные до вступления в силу указания, будут рассмотрены в прежнем порядке, действовавшем на дату их подачи в Банк России, говорится там же.

https://1prime.ru/20240916/redomitsilyatsiya-851600801.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

управление, электронная регистрация