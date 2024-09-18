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ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом - 18.09.2024, ПРАЙМ
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ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом
ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом - 18.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом
Банк России переводит регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов из бумажного в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T20:05+0300
2024-09-18T20:05+0300
банк россии
управление
электронная регистрация
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России переводит регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов из бумажного в электронный формат, следует из заявления регулятора. "Банк России изменил порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ), инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также изменений и дополнений в них. Теперь участники финансового рынка должны представлять в Банк России такие документы через личный кабинет в электронном виде с помощью специально разработанной формы. Указание, устанавливающее новый порядок, зарегистрировано в Минюсте России и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования", - говорится в заявлении ЦБ. Это позволит избавить их от затрат, связанных с подготовкой, пересылкой и последующим хранением бумажных документов, отмечается в заявлении. Документы на бумажном носителе, представленные до вступления в силу указания, будут рассмотрены в прежнем порядке, действовавшем на дату их подачи в Банк России, говорится там же.
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управление, электронная регистрация
Банк России, управление, электронная регистрация
20:05 18.09.2024
 
ЦБ изменил порядок регистрации правил доверительного управления ПИФом

ЦБ сделал регистрацию правил доверительного управления ПИФом электронной

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Банк России переводит регистрацию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ) для неквалифицированных инвесторов из бумажного в электронный формат, следует из заявления регулятора.
"Банк России изменил порядок регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ), инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, а также изменений и дополнений в них. Теперь участники финансового рынка должны представлять в Банк России такие документы через личный кабинет в электронном виде с помощью специально разработанной формы. Указание, устанавливающее новый порядок, зарегистрировано в Минюсте России и вступит в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования", - говорится в заявлении ЦБ.
Это позволит избавить их от затрат, связанных с подготовкой, пересылкой и последующим хранением бумажных документов, отмечается в заявлении.
Документы на бумажном носителе, представленные до вступления в силу указания, будут рассмотрены в прежнем порядке, действовавшем на дату их подачи в Банк России, говорится там же.
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