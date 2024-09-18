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Росстат зафиксировал рост цен у промышленных производителей в августе

Росстат зафиксировал рост цен у промышленных производителей в августе - 18.09.2024, ПРАЙМ

Росстат зафиксировал рост цен у промышленных производителей в августе

Рост цен промышленных производителей в России в августе ускорился до 1,4% в месячном выражении после 1,1% в июле, в годовом - цены выросли на 10,2%,... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T19:22+0300

2024-09-18T19:22+0300

2024-09-18T19:22+0300

экономика

россия

цены

промышленность

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Рост цен промышленных производителей в России в августе ускорился до 1,4% в месячном выражении после 1,1% в июле, в годовом - цены выросли на 10,2%, свидетельствуют данные Росстата. "В августе 2024 года по сравнению с июлем индекс цен производителей промышленных товаров, по предварительным данным, составил 101,4%, по сравнению с декабрем 2023 года – 106,4%", - говорится в документе. В годовом выражении цены производителей промышленных товаров в августе замедлили рост до 10,2% против 13,7% в июле, 14% в июне и 18,5% в мае. В сфере добычи полезных ископаемых в месячном выражении цены производителей в августе выросли на 1,9% после роста на 0,2% в июле; в годовом выражении они выросли на 10,5%. В обрабатывающих производствах рост цен замедлился до 0,4% с 1% месяцем ранее, в годовом выражении составил 10%. В отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром цены производителей в августе выросли на 8,7% после роста на 2,7% в июле; в годовом выражении в августе рост цен в отрасли составил 11,3%. В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов цены за август выросли на 0,3% после увеличения на 6,6% месяцем ранее, в годовом выражении - рост на 6,9%.

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россия, цены, промышленность