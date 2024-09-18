https://1prime.ru/20240918/turpotok-851642637.html
В РСТ оценили рост турпотока по России
В РСТ оценили рост турпотока по России - 18.09.2024, ПРАЙМ
В РСТ оценили рост турпотока по России
Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:36+0300
2024-09-18T11:36+0300
2024-09-18T11:36+0300
россия
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "За прошедшие восемь месяцев, по нашим данным, россияне совершили 65,1 миллиона туристических поездок (по России - ред.). Рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 24%", - сказал Уманский на пресс-конференции. "Мы рассчитываем, что до конца года максимально приблизимся к такой заветной цифре, как 100 миллионов поездок. По нашим текущим прогнозам, несколько не доберем эту цифру, предполагаем, что будет 96,5 миллиона, но в любом случае мы ставим перед собой амбициозные планы", - продолжил он. Он отметил, что лидерами, как и в прошлом году, остается Москва, Краснодарский край, следом идет Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области. "Самым путешествующим городом в нашей стране остается Москва. Из Москвы насчитываем 34,2% всех путешественников, которые отправляются в поездки по стране. Следом идет Санкт-Петербург (8,9%), Московская область (4,3%), Новосибирская область (3,9%), Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (2,7%), Хабаровский край (2,7%), Нижегородский область (2,4%) и Татарстан (2,1%)", - указал глава РСТ.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98e72554d31382276e0a907511a14a70.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, туризм
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"За прошедшие восемь месяцев, по нашим данным, россияне совершили 65,1 миллиона туристических поездок (по России - ред.). Рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 24%", - сказал Уманский на пресс-конференции.
"Мы рассчитываем, что до конца года максимально приблизимся к такой заветной цифре, как 100 миллионов поездок. По нашим текущим прогнозам, несколько не доберем эту цифру, предполагаем, что будет 96,5 миллиона, но в любом случае мы ставим перед собой амбициозные планы", - продолжил он.
Он отметил, что лидерами, как и в прошлом году, остается Москва, Краснодарский край, следом идет Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области.
"Самым путешествующим городом в нашей стране остается Москва. Из Москвы насчитываем 34,2% всех путешественников, которые отправляются в поездки по стране. Следом идет Санкт-Петербург (8,9%), Московская область (4,3%), Новосибирская область (3,9%), Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (2,7%), Хабаровский край (2,7%), Нижегородский область (2,4%) и Татарстан (2,1%)", - указал глава РСТ.