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В РСТ оценили рост турпотока по России - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В РСТ оценили рост турпотока по России
В РСТ оценили рост турпотока по России - 18.09.2024, ПРАЙМ
В РСТ оценили рост турпотока по России
Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:36+0300
2024-09-18T11:36+0300
россия
туризм
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "За прошедшие восемь месяцев, по нашим данным, россияне совершили 65,1 миллиона туристических поездок (по России - ред.). Рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 24%", - сказал Уманский на пресс-конференции. "Мы рассчитываем, что до конца года максимально приблизимся к такой заветной цифре, как 100 миллионов поездок. По нашим текущим прогнозам, несколько не доберем эту цифру, предполагаем, что будет 96,5 миллиона, но в любом случае мы ставим перед собой амбициозные планы", - продолжил он. Он отметил, что лидерами, как и в прошлом году, остается Москва, Краснодарский край, следом идет Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области. "Самым путешествующим городом в нашей стране остается Москва. Из Москвы насчитываем 34,2% всех путешественников, которые отправляются в поездки по стране. Следом идет Санкт-Петербург (8,9%), Московская область (4,3%), Новосибирская область (3,9%), Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (2,7%), Хабаровский край (2,7%), Нижегородский область (2,4%) и Татарстан (2,1%)", - указал глава РСТ.
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россия, туризм
РОССИЯ, Туризм
11:36 18.09.2024
 
В РСТ оценили рост турпотока по России

РСТ: турпоток по России с начала года превысил 65 миллионов поездок

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль молодёжи в Сочи
Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Туристический поток по России за январь-август составил 65,1 миллиона поездок, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.
"За прошедшие восемь месяцев, по нашим данным, россияне совершили 65,1 миллиона туристических поездок (по России - ред.). Рост составил по сравнению с аналогичным периодом 2023 года 24%", - сказал Уманский на пресс-конференции.
"Мы рассчитываем, что до конца года максимально приблизимся к такой заветной цифре, как 100 миллионов поездок. По нашим текущим прогнозам, несколько не доберем эту цифру, предполагаем, что будет 96,5 миллиона, но в любом случае мы ставим перед собой амбициозные планы", - продолжил он.
Он отметил, что лидерами, как и в прошлом году, остается Москва, Краснодарский край, следом идет Санкт-Петербург, Московская область, Крым, Ставропольский край, Татарстан, Свердловская, Ростовская и Нижегородская области.
"Самым путешествующим городом в нашей стране остается Москва. Из Москвы насчитываем 34,2% всех путешественников, которые отправляются в поездки по стране. Следом идет Санкт-Петербург (8,9%), Московская область (4,3%), Новосибирская область (3,9%), Свердловская область (3,4%), Краснодарский край (2,7%), Хабаровский край (2,7%), Нижегородский область (2,4%) и Татарстан (2,1%)", - указал глава РСТ.
 
РОССИЯТуризм
 
 
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