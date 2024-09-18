https://1prime.ru/20240918/vino-851641756.html

РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин

РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин - 18.09.2024, ПРАЙМ

РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин

Российские импортеры европейских вин столкнулись с ужесточением контроля поставок из стран ЕС, что привело к задержкам и дополнительным пошлинам, сообщает "РБК... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:05+0300

2024-09-18T11:05+0300

2024-09-18T11:07+0300

россия

вино

таможня

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские импортеры европейских вин столкнулись с ужесточением контроля поставок из стран ЕС, что привело к задержкам и дополнительным пошлинам, сообщает "РБК Вино"."Представители крупнейших виноторговых компаний рассказали "РБК Вино", что ФТС с весны 2024 года стала предъявлять повышенные требования к документам, подтверждающим место происхождения импортного вина", - сказано в материале.Кроме того, некоторые компании обнаружили некорректный расчет пошлин и обратились в суд. Импортерам приходится перерабатывать документы и запрашивать сертификаты происхождения из стран, где было произведено вино.В июле российская винодельческая отрасль обратила внимание на ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин, названия которой совпадают с известными европейскими винами. Винодельческая отрасль России предположила, что через Белоруссию в Россию могут поступать вина, произведенные из европейского виноматериала.

https://1prime.ru/20240904/vino-851341009.html

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россия, вино, таможня