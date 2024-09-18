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РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин - 18.09.2024, ПРАЙМ
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РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин
РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин - 18.09.2024, ПРАЙМ
РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин
Российские импортеры европейских вин столкнулись с ужесточением контроля поставок из стран ЕС, что привело к задержкам и дополнительным пошлинам, сообщает "РБК... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T11:05+0300
2024-09-18T11:07+0300
россия
вино
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские импортеры европейских вин столкнулись с ужесточением контроля поставок из стран ЕС, что привело к задержкам и дополнительным пошлинам, сообщает "РБК Вино"."Представители крупнейших виноторговых компаний рассказали "РБК Вино", что ФТС с весны 2024 года стала предъявлять повышенные требования к документам, подтверждающим место происхождения импортного вина", - сказано в материале.Кроме того, некоторые компании обнаружили некорректный расчет пошлин и обратились в суд. Импортерам приходится перерабатывать документы и запрашивать сертификаты происхождения из стран, где было произведено вино.В июле российская винодельческая отрасль обратила внимание на ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин, названия которой совпадают с известными европейскими винами. Винодельческая отрасль России предположила, что через Белоруссию в Россию могут поступать вина, произведенные из европейского виноматериала.
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россия, вино, таможня
РОССИЯ, вино, таможня
11:05 18.09.2024 (обновлено: 11:07 18.09.2024)
 
РБК: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила требования к проверке вин

РБК Вино: ФТС на фоне спора о "шмурдяке" ужесточила проверку вин из ЕС

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВинные бокалы
Винные бокалы - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские импортеры европейских вин столкнулись с ужесточением контроля поставок из стран ЕС, что привело к задержкам и дополнительным пошлинам, сообщает "РБК Вино".
"Представители крупнейших виноторговых компаний рассказали "РБК Вино", что ФТС с весны 2024 года стала предъявлять повышенные требования к документам, подтверждающим место происхождения импортного вина", - сказано в материале.
Кроме того, некоторые компании обнаружили некорректный расчет пошлин и обратились в суд. Импортерам приходится перерабатывать документы и запрашивать сертификаты происхождения из стран, где было произведено вино.
В июле российская винодельческая отрасль обратила внимание на ввоз в Россию продукции Минского завода виноградных вин, названия которой совпадают с известными европейскими винами. Винодельческая отрасль России предположила, что через Белоруссию в Россию могут поступать вина, произведенные из европейского виноматериала.
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