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Оверчук назвал экономическую цель своего визита в Пакистан
Оверчук назвал экономическую цель своего визита в Пакистан - 18.09.2024, ПРАЙМ
Оверчук назвал экономическую цель своего визита в Пакистан
Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в среду в Пакистан, назвал повышение товарооборота между Москвой и Исламабадом одной из ключевых целей своего... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:40+0300
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экономика
алексей оверчук
пакистан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в среду в Пакистан, назвал повышение товарооборота между Москвой и Исламабадом одной из ключевых целей своего визита. "В 2023 году объем нашей торговли достиг 1 миллиарда долларов. Для таких стран, как Россия и Пакистан, такой объем взаимной торговли, мягко говоря, довольно скромен. Нашим странам нужно больше работать над этим вместе, и это одна из главных целей этого визита", - заявил он в интервью изданию Geo News. Оверчук отметил, что на сегодняшний день имеются хорошие условия для расширения сотрудничества между Россией и Пакистаном. "Значительный толчок этому процессу дала встреча наших лидеров на полях Совета глав государств ШОС в Астане в июле этого года. Активизируется двустороннее деловое и гуманитарное сотрудничество. Нашей торговле способствует возросшая доля сделок, осуществляемых в национальных валютах и валютах дружественных стран, которая за первые шесть месяцев 2024 года превысила 80%. В 2022 году она составила менее 20% внешней торговли между нашими странами. Это хороший показатель намерений развивать наши отношения дальше", - добавил он. Вице-премьер России рассказал про еще одну цель своего визита в Пакистан: "Улучшить наше понимание того, где наши знания и опыт могут быть полезны Пакистану, установить контакты и затем способствовать диалогу между нашими странами и народами".
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алексей оверчук, пакистан, россия, сотрудничество
Экономика, Алексей Оверчук, ПАКИСТАН, РОССИЯ, сотрудничество
Оверчук назвал экономическую цель своего визита в Пакистан
Оверчук назвал повышение товарооборота с РФ одной из целей визита в Пакистан
НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сен – ПРАЙМ. Вице-премьер России Алексей Оверчук, прибывший в среду в Пакистан, назвал повышение товарооборота между Москвой и Исламабадом одной из ключевых целей своего визита.
"В 2023 году объем нашей торговли достиг 1 миллиарда долларов. Для таких стран, как Россия и Пакистан, такой объем взаимной торговли, мягко говоря, довольно скромен. Нашим странам нужно больше работать над этим вместе, и это одна из главных целей этого визита", - заявил он в интервью изданию Geo News.
Оверчук отметил, что на сегодняшний день имеются хорошие условия для расширения сотрудничества между Россией и Пакистаном.
"Значительный толчок этому процессу дала встреча наших лидеров на полях Совета глав государств ШОС в Астане в июле этого года. Активизируется двустороннее деловое и гуманитарное сотрудничество. Нашей торговле способствует возросшая доля сделок, осуществляемых в национальных валютах и валютах дружественных стран, которая за первые шесть месяцев 2024 года превысила 80%. В 2022 году она составила менее 20% внешней торговли между нашими странами. Это хороший показатель намерений развивать наши отношения дальше", - добавил он.
Москва исходит из того, что Армения - союзник России, заявил Оверчук
Вице-премьер России рассказал про еще одну цель своего визита в Пакистан: "Улучшить наше понимание того, где наши знания и опыт могут быть полезны Пакистану, установить контакты и затем способствовать диалогу между нашими странами и народами".