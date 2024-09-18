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В Верховной раде назвали сговором сокрытие катастрофической ситуации в ВСУ

В Верховной раде назвали сговором сокрытие катастрофической ситуации в ВСУ - 18.09.2024, ПРАЙМ

В Верховной раде назвали сговором сокрытие катастрофической ситуации в ВСУ

Ситуация с подготовкой военнослужащих в учебных центрах ВСУ скрыта и представляет собой сговор между Минобороны страны и Генштабом. Об этом заявила депутат... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:37+0300

2024-09-18T14:37+0300

2024-09-18T14:37+0300

политика

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ситуация с подготовкой военнослужащих в учебных центрах ВСУ скрыта и представляет собой сговор между Минобороны страны и Генштабом. Об этом заявила депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая."По требованию (главнокомандующего ВСУ Александра) Сырского (министр обороны Украины Рустем) Умеров вчера уволил главного инспектора министерства обороны Украины Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в ​​учебных центрах ВСУ. Откровенный и детальный доклад... вызвал большой гнев Сырского", - отметила парламентарий в своем аккаунте в Telegram.По словам депутата, главная инспекция минобороны (ГИМО) Украины была "последним форпостом", который освещал ситуацию в украинской армии в неискаженном виде. Кроме того, в рядах ВСУ практикуется физическое наказание, включающее перевод в штурмовики. Безуглая призвала Владимира Зеленского обратить внимание на ситуацию в войсках и предотвратить уничтожение улик.Ранее Безуглая также отметила, что истребитель F-16 был сбит ЗРК Patriot ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений. В то же время, Генштаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) признал потерю переданного Украине истребителя F-16 и заявил, что причину крушения расследует специальная комиссия.

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