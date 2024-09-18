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Предприятия Крыма вдвое нарастили приобретение техники в лизинг
Предприятия Крыма вдвое нарастили приобретение техники в лизинг - 18.09.2024, ПРАЙМ
Предприятия Крыма вдвое нарастили приобретение техники в лизинг
Предприятия Крымского полуострова, по оценке "ВТБ Лизинга", за семь месяцев текущего года вдвое нарастили приобретение техники в лизинг по сравнению с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:57+0300
2024-09-18T10:57+0300
2024-09-18T10:57+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Предприятия Крымского полуострова, по оценке "ВТБ Лизинга", за семь месяцев текущего года вдвое нарастили приобретение техники в лизинг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в компании. Во вторник компания сообщила в своем Telegram-канале об открытии офиса в столице Крыма - Симферополе. Клиенты на полуострове могут приобрести в лизинг легковые машины, легковой коммерческий транспорт, грузовики, автобусы, а также весь спектр строительной, дорожно-строительной и специальной техники. "По нашим данным, в первые семь месяцев этого года предприятия Крыма приобрели в лизинг в два раза больше техники, чем в эти же месяцы годом ранее", – сказали в "ВТБ Лизинге". Там добавили, что компания наращивает свое присутствие в регионах страны. Подразделение в Симферополе стало 64-м. Южный федеральный округ занимает третье место по количеству транспортных средств, переданных местным компаниям в лизинг в январе-июле 2024 года. Его доля в портфеле компании с учетом Республики Крым составляет 11,7%.
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россия, крым, втб
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, ВТБ
Предприятия Крыма вдвое нарастили приобретение техники в лизинг
ВТБ: предприятия Крыма в два раза нарастили приобретение техники в лизинг
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Предприятия Крымского полуострова, по оценке "ВТБ Лизинга", за семь месяцев текущего года вдвое нарастили приобретение техники в лизинг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали РИА Новости в компании.
Во вторник компания сообщила в своем Telegram-канале об открытии офиса в столице Крыма - Симферополе. Клиенты на полуострове могут приобрести в лизинг легковые машины, легковой коммерческий транспорт, грузовики, автобусы, а также весь спектр строительной, дорожно-строительной и специальной техники.
"По нашим данным, в первые семь месяцев этого года предприятия Крыма приобрели в лизинг в два раза больше техники, чем в эти же месяцы годом ранее", – сказали в "ВТБ Лизинге".
Там добавили, что компания наращивает свое присутствие в регионах страны. Подразделение в Симферополе стало 64-м. Южный федеральный округ занимает третье место по количеству транспортных средств, переданных местным компаниям в лизинг в январе-июле 2024 года. Его доля в портфеле компании с учетом Республики Крым составляет 11,7%.