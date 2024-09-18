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В ГД рассказали о пользе налогового вычета на венчурные инвестиции

В ГД рассказали о пользе налогового вычета на венчурные инвестиции - 18.09.2024, ПРАЙМ

В ГД рассказали о пользе налогового вычета на венчурные инвестиции

Налоговый вычет на венчурные или прямые инвестиции позволит поддержать российские стартапы, заявил РИА Новости руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T22:50+0300

2024-09-18T22:50+0300

2024-09-18T22:50+0300

экономика

россия

госдума

налоговый вычет

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Налоговый вычет на венчурные или прямые инвестиции позволит поддержать российские стартапы, заявил РИА Новости руководитель фракции "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев. Госдума в среду приняла закон, который дает возможность региональным властям своими законами предоставлять налогоплательщикам право на инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций при осуществлении венчурных и прямых инвестиций в рамках инвестиционного товарищества. Такой вычет в совокупности может составлять не более 100% денежного вклада в инвестиционное товарищество, которое занимается венчурными или прямыми инвестициями в малые технологические компании. Инициаторами принятия закона выступили депутаты из фракции "Новые люди". "Чтобы поддержать российские стартапы, мы предложили специальный налоговый вычет на венчурные или прямые инвестиции во все высокотехнологичные отрасли", - сказал РИА Новости Нечаев. По его словам, это достаточно гибкий механизм, в рамках которого в условиях высоких рисков венчурный фонд может вложиться сразу в "созвездие" стартапов. "Кроме того, венчурный фонд берет на себя экспертные функции, просчитывает риски и возможности. Инвестировать становится проще, выгоднее и безопаснее", - подчеркнул депутат. При этом к проектам будут определенные требования, продолжил он. "Если работа будет идти только на бумаге, такие фонды будут исключать из реестра и лишать их права на налоговый вычет. Обо всех инвестициях фонды будут отчитываться", - пояснил лидер "Новых людей". Реестр венчурных фондов регионы будут вести самостоятельно, они же и будут предоставлять вычеты. "По нашим расчётам, только за пять лет инвестиции в венчур должны вырасти вдвое. Бюджет получит 6 млрд рублей дополнительных налогов от новых бизнесов за 5 лет, а специалисты - 30 тысяч новых рабочих мест. От этого выиграют все", - полагает Нечаев Он напомнил, что проект закона о налоговом вычете для венчурных инвесторов "Новые люди" разработали вместе с Фондом развития интернет-инициатив. "Об этом нас просили молодые предприниматели: есть много талантливых людей, которые хотят развиваться в России, а не искать успеха за границей. Полтора года мы обсуждали законопроект с коллегами по Госдуме и правительством. Наконец, закон приняли в третьем чтении. Мы рассчитываем, что до конца осенней сессии он пройдёт обсуждение в Совете Федерации и отправится на подпись президенту", - резюмировал Нечаев.

https://1prime.ru/20240917/nalogi-851616194.html

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россия, госдума, налоговый вычет