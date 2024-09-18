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Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем
Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем - 18.09.2024, ПРАЙМ
Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем
Для Вашингтона партнерство с КНР и Россией в сфере бизнеса будет очень выгодным по ряду причин, подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T06:04+0300
2024-09-18T06:04+0300
политика
сша
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Для Вашингтона партнерство с КНР и Россией в сфере бизнеса будет очень выгодным по ряду причин, подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. "Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США", - объяснил политик в ходе одной из предвыборных встреч, добавив, что страны могли бы вести выгодный для всех сторон бизнес. Ранее экс-президент неоднократно заявлял, что Москва и Пекин перестанут быть угрозой и врагами для Штатов, если главой государства будет "разумный президент.Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
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сша, выборы в сша, дональд трамп, россия, китай, бизнес
Политика, США, выборы в США, Дональд Трамп, РОССИЯ, КИТАЙ, Бизнес
06:04 18.09.2024
 
Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем

Трамп: США в плане бизнеса будет выгодно сотрудничать с Россией и Китаем

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Для Вашингтона партнерство с КНР и Россией в сфере бизнеса будет очень выгодным по ряду причин, подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
"Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США", - объяснил политик в ходе одной из предвыборных встреч, добавив, что страны могли бы вести выгодный для всех сторон бизнес.
Ранее экс-президент неоднократно заявлял, что Москва и Пекин перестанут быть угрозой и врагами для Штатов, если главой государства будет "разумный президент.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
"Очень сложно": в США оценили шансы Трампа стать президентом
15 сентября, 07:25
 
ПолитикаСШАвыборы в СШАДональд ТрампРОССИЯКИТАЙБизнес
 
 
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