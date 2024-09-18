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Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем

Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем - 18.09.2024, ПРАЙМ

Трамп указал на выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем

Для Вашингтона партнерство с КНР и Россией в сфере бизнеса будет очень выгодным по ряду причин, подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T06:04+0300

2024-09-18T06:04+0300

2024-09-18T06:04+0300

политика

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ВАШИНГТОН, 18 сен - ПРАЙМ. Для Вашингтона партнерство с КНР и Россией в сфере бизнеса будет очень выгодным по ряду причин, подчеркнул кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. "Вести бизнес с Китаем — это хорошо, но нужно иметь справедливую долю ведения бизнеса с Россией. У них так много полезных ископаемых, размер их территории, в четыре раза больше, чем у США", - объяснил политик в ходе одной из предвыборных встреч, добавив, что страны могли бы вести выгодный для всех сторон бизнес. Ранее экс-президент неоднократно заявлял, что Москва и Пекин перестанут быть угрозой и врагами для Штатов, если главой государства будет "разумный президент.Ранее Трамп заявил, что Россия и Китай якобы перестанут быть врагами для США, если во главе Белого дома будет стоять "разумный президент".

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сша, выборы в сша, дональд трамп, россия, китай, бизнес