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В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании
В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании
В Wildberries заявили, что группа людей из 30-40 человек ранее в среду приходила и в другой офис компании - в БЦ "Искра-парк" у метро "Динамо" в Москве, они... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T20:45+0300
2024-09-18T20:45+0300
происшествия
wildberries
бизнес
россия
офис
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Wildberries заявили, что группа людей из 30-40 человек ранее в среду приходила и в другой офис компании - в БЦ "Искра-парк" у метро "Динамо" в Москве, они требовали встречи с юристами и финансистами компании. Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. "В офис Wildberries в БЦ "Искра-парк" около метро "Динамо" сегодня вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках. По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек. … Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании", - сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Как уточняется в сообщении, эти люди сломали дверь бизнес-центра, а также применили физическую силу к охранникам. Среди них были Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, которые, по информации пресс-службы, являются друзьями Владислава Бакальчука, и группа адвокатов в количестве трех человек. "В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции", - добавили в компании.
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wildberries, бизнес, россия, офис
Происшествия, Wildberries, Бизнес, РОССИЯ, офис
20:45 18.09.2024
 
В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании

WB: группа из 30-40 лиц приходила в среду в офис компании в БЦ "Искра-парк"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В Wildberries заявили, что группа людей из 30-40 человек ранее в среду приходила и в другой офис компании - в БЦ "Искра-парк" у метро "Динамо" в Москве, они требовали встречи с юристами и финансистами компании.
Ранее в среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
"В офис Wildberries в БЦ "Искра-парк" около метро "Динамо" сегодня вошла группа людей в спортивно-военной форме, часть из которых была в масках. По оценкам очевидцев, их было 30-40 человек. … Все они требовали встречу с юристами и финансистами компании", - сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
Как уточняется в сообщении, эти люди сломали дверь бизнес-центра, а также применили физическую силу к охранникам. Среди них были Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, которые, по информации пресс-службы, являются друзьями Владислава Бакальчука, и группа адвокатов в количестве трех человек.
"В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности. Спустя полтора часа группа налетчиков была выведена с территории силами службы безопасности и полиции", - добавили в компании.
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
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