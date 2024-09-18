https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:45+0300
2024-09-18T14:45+0300
2024-09-18T14:45+0300
происшествия
россия
wildberries
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e654a6e2b386cf69557bb4b46d1d27ef.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали источники в силовых структурах."Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — заявил собеседник издания.Ранее СМИ сообщали, что Владислав Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Пресс-служба Wildberries and Russ подтвердила эту информацию, отметив, что никаких встреч с Бакальчуком или его представителями не было запланировано.В своем Telegram-канале Татьяна Бакальчук, руководитель компании, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В сообщении говорилось, что группа людей, включая Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакину, пыталась захватить офисы Wildberries.
https://1prime.ru/20240918/zakhvat-851646558.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/52/841455292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9125b35f9f030ee54b9146dc4a569539.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, wildberries
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
РИА Новости: у офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали источники в силовых структурах.
"Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — заявил собеседник издания.
Ранее СМИ сообщали, что Владислав Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Пресс-служба Wildberries and Russ подтвердила эту информацию, отметив, что никаких встреч с Бакальчуком или его представителями не было запланировано.
В своем Telegram-канале Татьяна Бакальчук, руководитель компании, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В сообщении говорилось, что группа людей, включая Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакину, пыталась захватить офисы Wildberries.
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries