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"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries
В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:45+0300
2024-09-18T14:45+0300
происшествия
россия
wildberries
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали источники в силовых структурах."Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — заявил собеседник издания.Ранее СМИ сообщали, что Владислав Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Пресс-служба Wildberries and Russ подтвердила эту информацию, отметив, что никаких встреч с Бакальчуком или его представителями не было запланировано.В своем Telegram-канале Татьяна Бакальчук, руководитель компании, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В сообщении говорилось, что группа людей, включая Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакину, пыталась захватить офисы Wildberries.
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россия, wildberries
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries
14:45 18.09.2024
 
"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries

РИА Новости: у офиса Wildberries в Москве задержали около десяти человек

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали источники в силовых структурах.
"Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — заявил собеседник издания.
Ранее СМИ сообщали, что Владислав Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Пресс-служба Wildberries and Russ подтвердила эту информацию, отметив, что никаких встреч с Бакальчуком или его представителями не было запланировано.
В своем Telegram-канале Татьяна Бакальчук, руководитель компании, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В сообщении говорилось, что группа людей, включая Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакину, пыталась захватить офисы Wildberries.
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