https://1prime.ru/20240918/wildberries-851647720.html

"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries

"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ

"РИА Новости" сообщило о десяти задержанных после конфликта в Wildberries

В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:45+0300

2024-09-18T14:45+0300

2024-09-18T14:45+0300

происшествия

россия

wildberries

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В ходе конфликта у офиса Wildberries в центре Москвы правоохранительные органы задержали около десяти человек. Об этом агентству РИА Новости рассказали источники в силовых структурах."Сейчас задержаны порядка десяти человек, остальные обстоятельства выясняются", — заявил собеседник издания.Ранее СМИ сообщали, что Владислав Бакальчук вместе с охраной пытался незаконно проникнуть в здание. Пресс-служба Wildberries and Russ подтвердила эту информацию, отметив, что никаких встреч с Бакальчуком или его представителями не было запланировано.В своем Telegram-канале Татьяна Бакальчук, руководитель компании, назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В сообщении говорилось, что группа людей, включая Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакину, пыталась захватить офисы Wildberries.

https://1prime.ru/20240918/zakhvat-851646558.html

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россия, wildberries