https://1prime.ru/20240918/zakharova-851645183.html

Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии - 18.09.2024, ПРАЙМ

Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:02+0300

2024-09-18T13:02+0300

2024-09-18T13:02+0300

политика

мария захарова

мид

кая каллас

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С.—ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно управлять. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим и тех, кем можно управлять", — отметила дипломат в беседе с журналистами "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Ранее СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов Европарламента, так как представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с парламентариями.Депутаты Европарламента также обвинили ее в открытой демонстрации пренебрежительного отношения.

https://1prime.ru/20240917/ursula-851626310.html

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мария захарова, мид, кая каллас