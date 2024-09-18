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Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии - 18.09.2024, ПРАЙМ
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии
Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:02+0300
2024-09-18T13:02+0300
2024-09-18T13:02+0300
политика
мария захарова
мид
кая каллас
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С.—ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно управлять. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим и тех, кем можно управлять", — отметила дипломат в беседе с журналистами "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Ранее СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов Европарламента, так как представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с парламентариями.Депутаты Европарламента также обвинили ее в открытой демонстрации пренебрежительного отношения.
https://1prime.ru/20240917/ursula-851626310.html
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мария захарова, мид, кая каллас
Политика, Мария Захарова, МИД, Кая Каллас
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии
Захарова о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: выбирают удобных
С.—ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно управлять. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим и тех, кем можно управлять", — отметила дипломат в беседе с журналистами "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).
Ранее СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов Европарламента, так как представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с парламентариями.
Депутаты Европарламента также обвинили ее в открытой демонстрации пренебрежительного отношения.
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте