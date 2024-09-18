Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240918/zakharova-851645183.html
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии - 18.09.2024, ПРАЙМ
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии
Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:02+0300
2024-09-18T13:02+0300
политика
мария захарова
мид
кая каллас
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_07ac2384cec0ee5e81b4474ea43342ad.jpg
С.—ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно управлять. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова."Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим и тех, кем можно управлять", — отметила дипломат в беседе с журналистами "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Ранее СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов Европарламента, так как представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с парламентариями.Депутаты Европарламента также обвинили ее в открытой демонстрации пренебрежительного отношения.
https://1prime.ru/20240917/ursula-851626310.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845966309_409:0:3140:2048_1920x0_80_0_0_4d2342b2569cc2b5954437eedbccc14d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мария захарова, мид, кая каллас
Политика, Мария Захарова, МИД, Кая Каллас
13:02 18.09.2024
 
Выбирают удобных. МИД оценил назначение Каллас на пост главы евродипломатии

Захарова о назначении Каллас на пост главы дипломатии ЕС: выбирают удобных

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.—ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — ПРАЙМ. Скорое назначение бывшего премьер-министра Эстонии Каи Каллас на должность главы дипломатии ЕС показывает, что Запад выбирает тех, кто удобен и кем можно управлять. Таким мнением поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Тенденция очевидна: выбирают не лучших, а тех, кто удобен, уязвим и тех, кем можно управлять", — отметила дипломат в беседе с журналистами "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).
Ранее СМИ сообщали, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вызвала недовольство и критику со стороны депутатов Европарламента, так как представила свои предложения по обновлению состава комиссии на пресс-конференции, а не на встрече с парламентариями.
Депутаты Европарламента также обвинили ее в открытой демонстрации пренебрежительного отношения.
Визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Молдавию - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
"Безобразие". На Фон дер Ляйен обрушились в Европарламенте
Вчера, 16:52
 
ПолитикаМария ЗахароваМИДКая Каллас
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала