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Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата". | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:08+0300
2024-09-18T14:08+0300
2024-09-18T14:14+0300
wildberries
татьяна бакальчук
незаконные действия
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата"."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале, уточнив, в ходе инцидента были ранены три человека. Основательница Wildberries попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
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wildberries, татьяна бакальчук, незаконные действия
Wildberries, Татьяна Бакальчук, незаконные действия
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук: проникновение Бакальчука в офис является попыткой рейдерского захвата
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата".
"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале, уточнив, в ходе инцидента были ранены три человека.
Основательница Wildberries попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис