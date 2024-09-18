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Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries

Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ

Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries

Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата". | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:08+0300

2024-09-18T14:08+0300

2024-09-18T14:14+0300

wildberries

татьяна бакальчук

незаконные действия

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата"."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале, уточнив, в ходе инцидента были ранены три человека. Основательница Wildberries попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.

https://1prime.ru/20240918/ofis-851645081.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

wildberries, татьяна бакальчук, незаконные действия