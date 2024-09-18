Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240918/zakhvat-851646558.html
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries
Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата". | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:08+0300
2024-09-18T14:14+0300
wildberries
татьяна бакальчук
незаконные действия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850560301_0:0:3265:1836_1920x0_80_0_0_0b15c64d00c402be12d861e71564bb30.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата"."Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале, уточнив, в ходе инцидента были ранены три человека. Основательница Wildberries попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
https://1prime.ru/20240918/ofis-851645081.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1f/850560301_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_23fd267a850f4a57db22226070e8b5d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
wildberries, татьяна бакальчук, незаконные действия
Wildberries, Татьяна Бакальчук, незаконные действия
14:08 18.09.2024 (обновлено: 14:14 18.09.2024)
 
Татьяна Бакальчук заявила о 3 раненых при попытке захвата офиса Wildberries

Татьяна Бакальчук: проникновение Бакальчука в офис является попыткой рейдерского захвата

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений
ПМЭФ-2024. Экологичный ретейл и e-commerce: торговля как оператор устойчивых изменений - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук прокомментировала незаконную попытку Владислава Бакальчука проникнуть в офис компании, назвав ее "неудачной попыткой рейдерского захвата".
"Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве... Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался", - подчеркнула Татьяна Бакальчук в своем Telegram-канале, уточнив, в ходе инцидента были ранены три человека.
Основательница Wildberries попросила правоохранителей контролировать ситуацию, а также публично раскрыть все результаты расследования.
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В WB сообщили о попытке Владислава Бакальчука незаконно проникнуть в офис
13:01
 
WildberriesТатьяна Бакальчукнезаконные действия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала