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"Россия побеждает". В Чехии оценили перспективы переговоров по Украине
"Россия побеждает". В Чехии оценили перспективы переговоров по Украине - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Россия побеждает". В Чехии оценили перспективы переговоров по Украине
Ни санкции, ни усиленная "поддержка" Украины не смогли сломить Россию. Таким мнением в беседе с чешским изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:15+0300
2024-09-18T14:15+0300
2024-09-18T14:15+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Ни санкции, ни усиленная "поддержка" Украины не смогли сломить Россию. Таким мнением в беседе с чешским изданием Parlamentní listy поделился экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор."На протяжении почти двух с половиной лет мы наблюдаем два конфликта на Украине. Один горячий, и в нем однозначно побеждает Россия, а второй пропагандистский, в котором побеждает Украина", - рассказал собеседник издания.По мнению чешского генерала, Запад не может воздействовать на Россию в вопросе начала переговоров с Украиной. Условия мира на Украине будут требовать от нее отказаться от вступления в НАТО и разорвать соглашения о безопасности с Западом, что неприемлемо для Киева.Кроме того, принятие нынешнего статуса-кво опасно для Владимира Зеленского с политической точки зрения. Тем не менее, любая из сторон, которая сможет настоять на компромиссе и завершит конфликт мирными переговорами, заслужит Нобелевскую премию мира, заключил собеседник издания.Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, запад, чехия
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, ЧЕХИЯ
"Россия побеждает". В Чехии оценили перспективы переговоров по Украине
Генерал Шандор: Запад не может воздействовать на Россию в вопросе Украины
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Ни санкции, ни усиленная "поддержка" Украины не смогли сломить Россию. Таким мнением в беседе с чешским изданием Parlamentní listy поделился
экс-глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.
"На протяжении почти двух с половиной лет мы наблюдаем два конфликта на Украине. Один горячий, и в нем однозначно побеждает Россия, а второй пропагандистский, в котором побеждает Украина", - рассказал собеседник издания.
По мнению чешского генерала, Запад не может воздействовать на Россию в вопросе начала переговоров с Украиной. Условия мира на Украине будут требовать от нее отказаться от вступления в НАТО и разорвать соглашения о безопасности с Западом, что неприемлемо для Киева.
Кроме того, принятие нынешнего статуса-кво опасно для Владимира Зеленского с политической точки зрения. Тем не менее, любая из сторон, которая сможет настоять на компромиссе и завершит конфликт мирными переговорами, заслужит Нобелевскую премию мира, заключил собеседник издания.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта, включая прекращение огня и готовность к переговорам после вывода украинских войск. Украинская сторона в свою очередь все предложения отклонила.
После вторжения ВСУ в Курскую область, Путин заявил о невозможности переговоров с теми, кто намеренно вредит мирному населению и создает угрозу ядерной энергетике.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
На Западе признали превосходство российского танка