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Названа сфера экономики РФ, работникам которой повысят зарплаты с 1 января

Названа сфера экономики РФ, работникам которой повысят зарплаты с 1 января - 18.09.2024, ПРАЙМ

Названа сфера экономики РФ, работникам которой повысят зарплаты с 1 января

Зарплаты работников сферы лесного комплекса РФ с начала следующего года будут увеличены, на эти цели в течение шести лет будет направлено 24 миллиарда рублей,... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T15:33+0300

2024-09-18T15:33+0300

2024-09-18T15:33+0300

экономика

россия

рослесхоз

повышение зарплаты

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ПЕРМЬ, 18 сен - ПРАЙМ. Зарплаты работников сферы лесного комплекса РФ с начала следующего года будут увеличены, на эти цели в течение шести лет будет направлено 24 миллиарда рублей, заявил глава Рослесхоза Иван Советников. Советников в среду выступил с докладом о предварительных итогах работы лесного хозяйства в текущем году на форуме "Леса России" в Перми. "По поручению президента со следующего года увеличим зарплаты работникам лесного хозяйства (чиновников, сотрудников казенных учреждений). На это направление дополнительно будет направлено 24 миллиарда рублей в течение шести лет. Деньги пойдут с 1 января 2025 года", - рассказал глава Рослесхоза. Он добавил, что в целом по стране финансирование отрасли по переданным полномочиям увеличиться на 10 миллиардов рублей - деньги пойдут на зарплаты, на создание авиаотделений и на выполнение задач нового федерального проекта. По словам Советникова, за январь-июль в федеральный бюджет от использования лесов поступило 34,7 миллиарда рублей. При этом три года подряд площадь лесовосстановления превышает площади погибших и вырубленных лесов (с 2019 года восстановлено более 7 миллионов гектаров леса). Также до конца года оснащение необходимой лесопожарной техникой и оборудованием достигнет 100%. Глава Рослесхоза подчеркнул, что дополнительное финансирование возлагает на ведомство дополнительную ответственность."Это касается кассового исполнения и привлечения дополнительных доходов. Департаментам лесного хозяйства необходимо взять под личный контроль снижение уровня дебиторской задолженности в регионах. А руководителям региональных лесных ведомств необходимо организовать своевременное поступление платежей в бюджет и организовать комплексный подход при работе с должниками, включая взаимодействие с главами субъектов, прокуратурой и судебными органами", - добавил Советников.Ежегодный всероссийский форум "Леса России" в 2024 году проходит в Перми с 18 по 19 сентября.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рослесхоз, повышение зарплаты