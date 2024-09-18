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Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна

Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна - 18.09.2024, ПРАЙМ

Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна

Партия российского зерна объемом 40 тысяч тонн доставлена в Ирак, в течение ближайших двух недель ожидается поставка второй такой же партии, сообщил РИА Новости | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:08+0300

2024-09-18T17:08+0300

2024-09-18T17:08+0300

экономика

россия

ирак

зерно

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БАГДАД, 18 сен - ПРАЙМ. Партия российского зерна объемом 40 тысяч тонн доставлена в Ирак, в течение ближайших двух недель ожидается поставка второй такой же партии, сообщил РИА Новости директор генеральной компании по торговле зерном в Ираке Хайдер аль-Карави. "Судно с 40 тысячами тонн российского зерна прибыло в Ирак три дня назад, сейчас оно проходит контроль. Завтра зерно будет направлено на мукомольные заводы", - сказал он. По словам директора компании, судно со второй партией такого же объема должно прибыть в Ирак в течение 15 дней, Ирак планирует продолжать импорт российского зерна, "пока оно остается такого же высокого качества". Ранее в сентябре аль-Карави сообщил РИА Новости, что Генеральная компания по торговле зерном рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц.

https://1prime.ru/20240911/zerno-851505177.html

ирак

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россия, ирак, зерно