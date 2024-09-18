Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/zerno-851651477.html
Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна
Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна - 18.09.2024, ПРАЙМ
Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна
Партия российского зерна объемом 40 тысяч тонн доставлена в Ирак, в течение ближайших двух недель ожидается поставка второй такой же партии, сообщил РИА Новости | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:08+0300
2024-09-18T17:08+0300
экономика
россия
ирак
зерно
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_c8186f9739334d41cfe8495b2d913d21.jpg
БАГДАД, 18 сен - ПРАЙМ. Партия российского зерна объемом 40 тысяч тонн доставлена в Ирак, в течение ближайших двух недель ожидается поставка второй такой же партии, сообщил РИА Новости директор генеральной компании по торговле зерном в Ираке Хайдер аль-Карави. "Судно с 40 тысячами тонн российского зерна прибыло в Ирак три дня назад, сейчас оно проходит контроль. Завтра зерно будет направлено на мукомольные заводы", - сказал он. По словам директора компании, судно со второй партией такого же объема должно прибыть в Ирак в течение 15 дней, Ирак планирует продолжать импорт российского зерна, "пока оно остается такого же высокого качества". Ранее в сентябре аль-Карави сообщил РИА Новости, что Генеральная компания по торговле зерном рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц.
https://1prime.ru/20240911/zerno-851505177.html
ирак
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83756/72/837567230_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_a447920707d707c4342f57edfdfa5b83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ирак, зерно
Экономика, РОССИЯ, ИРАК, зерно
17:08 18.09.2024
 
Ирак получил от России 40 тысяч тонн зерна

Аль-Карави: Ирак получил 40 тыс тонн зерна из РФ и ждет прибытия второй партии

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредприятие "Мелитопольский элеватор"
Предприятие Мелитопольский элеватор - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БАГДАД, 18 сен - ПРАЙМ. Партия российского зерна объемом 40 тысяч тонн доставлена в Ирак, в течение ближайших двух недель ожидается поставка второй такой же партии, сообщил РИА Новости директор генеральной компании по торговле зерном в Ираке Хайдер аль-Карави.
"Судно с 40 тысячами тонн российского зерна прибыло в Ирак три дня назад, сейчас оно проходит контроль. Завтра зерно будет направлено на мукомольные заводы", - сказал он.
По словам директора компании, судно со второй партией такого же объема должно прибыть в Ирак в течение 15 дней, Ирак планирует продолжать импорт российского зерна, "пока оно остается такого же высокого качества".
Ранее в сентябре аль-Карави сообщил РИА Новости, что Генеральная компания по торговле зерном рассчитывает импортировать из России от 150 до 200 тысяч тонн пшеницы в месяц.
Оксана Лут - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2024
Россия может экспортировать 60 миллионов тонн зерна, заявила Лут
11 сентября, 17:00
 
ЭкономикаРОССИЯИРАКзерно
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала