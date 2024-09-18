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Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США - 18.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:45+0300
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6 долларов, или на 0,23%, до 2 598,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8%, до 30,733 доллара за унцию. В среду Федрезерв США опубликует решение по учетной ставке. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Кроме того, портал Axios сообщил, что Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане. При этом ранее СМИ также отмечали, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах". Золото выступает в качестве актива-убежища, поэтому признаки напряженности на международной арене позитивно отражаются на его стоимости.
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золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фрс сша
Экономика, золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, ФРС США
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
Золото дорожает на бирже Comex на 0,23% перед выходом результатов заседания ФРС
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6 долларов, или на 0,23%, до 2 598,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8%, до 30,733 доллара за унцию.
В среду Федрезерв США опубликует решение по учетной ставке. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%.
Кроме того, портал Axios сообщил, что Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане. При этом ранее СМИ также отмечали, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах".
Золото выступает в качестве актива-убежища, поэтому признаки напряженности на международной арене позитивно отражаются на его стоимости.
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября