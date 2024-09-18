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Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США - 18.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240918/zoloto-851655781.html
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США - 18.09.2024, ПРАЙМ
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США
Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:45+0300
2024-09-18T18:45+0300
экономика
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6 долларов, или на 0,23%, до 2 598,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8%, до 30,733 доллара за унцию. В среду Федрезерв США опубликует решение по учетной ставке. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Кроме того, портал Axios сообщил, что Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане. При этом ранее СМИ также отмечали, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах". Золото выступает в качестве актива-убежища, поэтому признаки напряженности на международной арене позитивно отражаются на его стоимости.
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золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, фрс сша
Экономика, золото, биржевые торги, биржевые цены на золото, ФРС США
18:45 18.09.2024
 
Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США

Золото дорожает на бирже Comex на 0,23% перед выходом результатов заседания ФРС

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЗолото
Золото - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6 долларов, или на 0,23%, до 2 598,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8%, до 30,733 доллара за унцию.
В среду Федрезерв США опубликует решение по учетной ставке. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%.
Кроме того, портал Axios сообщил, что Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане. При этом ранее СМИ также отмечали, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах".
Золото выступает в качестве актива-убежища, поэтому признаки напряженности на международной арене позитивно отражаются на его стоимости.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября
17:53
 
Экономиказолотобиржевые торгибиржевые цены на золотоФРС США
 
 
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