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Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США

Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США - 18.09.2024, ПРАЙМ

Цена на золото растет перед публикацией результатов заседания ФРС США

Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:45+0300

2024-09-18T18:45+0300

2024-09-18T18:45+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед публикацией решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6 долларов, или на 0,23%, до 2 598,2 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,8%, до 30,733 доллара за унцию. В среду Федрезерв США опубликует решение по учетной ставке. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. Кроме того, портал Axios сообщил, что Израиль в среду взорвал тысячи раций, которые используются членами движения "Хезболлах" в Ливане. При этом ранее СМИ также отмечали, что израильская разведка "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, заказанных ливанским движением "Хезболлах". Золото выступает в качестве актива-убежища, поэтому признаки напряженности на международной арене позитивно отражаются на его стоимости.

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