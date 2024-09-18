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Стоимость золота достигает нового исторического рекорда - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/zoloto-851661295.html
Стоимость золота достигает нового исторического рекорда
Стоимость золота достигает нового исторического рекорда - 18.09.2024, ПРАЙМ
Стоимость золота достигает нового исторического рекорда
Цена на золото достигает нового исторического рекорда после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:54+0300
2024-09-18T21:54+0300
экономика
биржевые торги
фрс сша
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена на золото достигает нового исторического рекорда после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,8 доллара, или на 1,3%, до 2 626,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,79%, до 31,54 доллара за унцию. Минутами ранее золото обновило исторический рекорд, торгуясь на уровне 2 627,1 доллара за тройскую унцию. До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,09%, серебро дешевело на 1,14%. По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева заявила РИА Новости, что ценовой всплеск на рынке золота может наблюдаться при любом снижении ставки ФРС, называла возможным рост вплоть до 2650 долларов за тройскую унцию.
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биржевые торги, фрс сша, биржевые цены на золото
Экономика, биржевые торги, ФРС США, биржевые цены на золото
21:54 18.09.2024
 
Стоимость золота достигает нового исторического рекорда

Стоимость золота достигает нового исторического рекорда после решений ФРС США

© Unsplash/Scottsdale MintЗолото, слитки
Золото, слитки
© Unsplash/Scottsdale Mint
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена на золото достигает нового исторического рекорда после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов.
По состоянию на 21.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,8 доллара, или на 1,3%, до 2 626,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,79%, до 31,54 доллара за унцию. Минутами ранее золото обновило исторический рекорд, торгуясь на уровне 2 627,1 доллара за тройскую унцию.
До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,09%, серебро дешевело на 1,14%.
По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева заявила РИА Новости, что ценовой всплеск на рынке золота может наблюдаться при любом снижении ставки ФРС, называла возможным рост вплоть до 2650 долларов за тройскую унцию.
Города мира. Нью-Йорк - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
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21:48
 
Экономикабиржевые торгиФРС СШАбиржевые цены на золото
 
 
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