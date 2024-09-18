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Стоимость золота достигает нового исторического рекорда

Стоимость золота достигает нового исторического рекорда - 18.09.2024, ПРАЙМ

Стоимость золота достигает нового исторического рекорда

Цена на золото достигает нового исторического рекорда после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:54+0300

2024-09-18T21:54+0300

2024-09-18T21:54+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цена на золото достигает нового исторического рекорда после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. По состоянию на 21.34 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 33,8 доллара, или на 1,3%, до 2 626,45 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 1,79%, до 31,54 доллара за унцию. Минутами ранее золото обновило исторический рекорд, торгуясь на уровне 2 627,1 доллара за тройскую унцию. До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,09%, серебро дешевело на 1,14%. По итогам сентябрьского заседания регулятор впервые с 2020 года понизил базовую процентную ставку - на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Анна Кокорева заявила РИА Новости, что ценовой всплеск на рынке золота может наблюдаться при любом снижении ставки ФРС, называла возможным рост вплоть до 2650 долларов за тройскую унцию.

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биржевые торги, фрс сша, биржевые цены на золото