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Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков
Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков - 19.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков
Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T15:13+0300
2024-09-19T15:19+0300
экономика
аграрии
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России."Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.
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аграрии
Экономика, аграрии
15:13 19.09.2024 (обновлено: 15:19 19.09.2024)
 
Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков

Кабмин выделит 900 млн руб на помощь аграриям, понесшим ущерб из-за заморозков

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России.
"Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.
 
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