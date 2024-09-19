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Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков

Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков - 19.09.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделит средства аграриям, понесшим ущерб из-за весенних заморозков

Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T15:13+0300

2024-09-19T15:13+0300

2024-09-19T15:19+0300

экономика

аграрии

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ направит более 900 миллионов рублей в качестве субсидий регионам на помощь аграриям, которые понесли ущерб из-за весенних заморозков, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Прежде чем мы перейдем к повестке заседания правительства, хочу сказать о нескольких решениях, которые должны помочь нашим аграриям. В этом году из-за весенних заморозков многие из них столкнулись с непредвиденными потерями своей продукции", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он добавил, что если зерновые были пересеяны, то фрукты и ягоды существенно пострадали, особенно в средней полосе России."Правительством подготовлен пакет необходимых распоряжений, чтобы компенсировать ущерб аграриям. Направим субсидии девяти регионам страны, всего дополнительное финансирование составит свыше 900 миллионов рублей. Это позволит поддержать более 160 сельхозпроизводителей", - заявил премьер.

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аграрии