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В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar
В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar - 19.09.2024, ПРАЙМ
В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar
В России появилась новая автомобильная марка Knewstar из Китая, говорится в Telegram-канале No Limits. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:21+0300
2024-09-19T14:21+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В России появилась новая автомобильная марка Knewstar из Китая, говорится в Telegram-канале No Limits.Отмечается, что Knewstar представляет собой российский бренд, который был создан для адаптированных для российского рынка китайских машин. Российский авторынок представит спортивный кроссовер С-класса Knewstar 001, который будет оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.Уточняется, что вышеупомянутый автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Стоимость машины будет стартовать от 3,4 миллиона рублей. Максимальная цена достигнет 3,7 миллиона рублей.
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россия, авторынок рф
В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar
В России начались продажи автомобилей нового китайского бренда Knewstar
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
В России появилась новая автомобильная марка Knewstar из Китая, говорится
в Telegram-канале No Limits.
Отмечается, что Knewstar представляет собой российский бренд, который был создан для адаптированных для российского рынка китайских машин. Российский авторынок представит спортивный кроссовер С-класса Knewstar 001, который будет оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Уточняется, что вышеупомянутый автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Стоимость машины будет стартовать от 3,4 миллиона рублей. Максимальная цена достигнет 3,7 миллиона рублей.
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