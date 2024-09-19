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В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar

В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar - 19.09.2024, ПРАЙМ

В России представили новый китайский автомобильный бренд Knewstar

В России появилась новая автомобильная марка Knewstar из Китая, говорится в Telegram-канале No Limits. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:21+0300

2024-09-19T14:21+0300

2024-09-19T14:21+0300

россия

авторынок рф

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. В России появилась новая автомобильная марка Knewstar из Китая, говорится в Telegram-канале No Limits.Отмечается, что Knewstar представляет собой российский бренд, который был создан для адаптированных для российского рынка китайских машин. Российский авторынок представит спортивный кроссовер С-класса Knewstar 001, который будет оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2.0 л мощностью 200 и 238 л.с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.Уточняется, что вышеупомянутый автомобиль будет доступен в трех комплектациях. Стоимость машины будет стартовать от 3,4 миллиона рублей. Максимальная цена достигнет 3,7 миллиона рублей.

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россия, авторынок рф