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В "АвтоВАЗе" рассказали о больших долгах компании - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В "АвтоВАЗе" рассказали о больших долгах компании
В "АвтоВАЗе" рассказали о больших долгах компании - 19.09.2024, ПРАЙМ
В "АвтоВАЗе" рассказали о больших долгах компании
"АвтоВАЗ" переживает довольно высокую долговую загрузку, а высокая ключевая ставка делает эту проблему еще более острой, рассказал в интервью изданию РБК... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T11:07+0300
2024-09-19T11:08+0300
россия
автоваз
господдержка
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" переживает довольно высокую долговую загрузку, а высокая ключевая ставка делает эту проблему еще более острой, рассказал в интервью изданию РБК президент автопроизводителя Максим Соколов.По словам главы предприятия, долги "АвтоВАЗа" превышают сто миллиардов рублей. По словам Соколова, в подобных условиях обслуживание кредитов отнимает почти 20 миллиардов рублей в год, поэтому для того, чтобы "оставаться на плачу", автопроизводителю нужна долгосрочная госполитика.В этой связ Соколов предложил сделать публичными специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключенные автозаводами с Минпромторгом. По его словам, это нужно, чтобы все участники рынка знали, кто, сколько и в каком сегменте собирается производить и сколько инвестировать.Кроме того, глава автопроизводителя отметил недопустимость заключения или корректировки СПИКи в секторах, где уже производится российская высоколокализованная продукция, так как это может негативно сказаться на государстве.Соколок уточнил, что "АвтоВАЗ" заслуживает господдержки, так как, в отличие от других компаний, у компании высокий уровень локализации.
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россия, автоваз, господдержка
РОССИЯ, АвтоВАЗ, господдержка
11:07 19.09.2024 (обновлено: 11:08 19.09.2024)
 
В "АвтоВАЗе" рассказали о больших долгах компании

Президент "АвтоВАЗа" Соколов назвал высокой долговую нагрузку предприятия

© Пресс-служба губернатора Самарской области | Перейти в медиабанк"АвтоВАЗ" начал производство новой Lada Niva Travel
АвтоВАЗ начал производство новой Lada Niva Travel
© Пресс-служба губернатора Самарской области
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" переживает довольно высокую долговую загрузку, а высокая ключевая ставка делает эту проблему еще более острой, рассказал в интервью изданию РБК президент автопроизводителя Максим Соколов.
По словам главы предприятия, долги "АвтоВАЗа" превышают сто миллиардов рублей. По словам Соколова, в подобных условиях обслуживание кредитов отнимает почти 20 миллиардов рублей в год, поэтому для того, чтобы "оставаться на плачу", автопроизводителю нужна долгосрочная госполитика.
В этой связ Соколов предложил сделать публичными специальные инвестиционные контракты (СПИК), заключенные автозаводами с Минпромторгом. По его словам, это нужно, чтобы все участники рынка знали, кто, сколько и в каком сегменте собирается производить и сколько инвестировать.
Кроме того, глава автопроизводителя отметил недопустимость заключения или корректировки СПИКи в секторах, где уже производится российская высоколокализованная продукция, так как это может негативно сказаться на государстве.
Соколок уточнил, что "АвтоВАЗ" заслуживает господдержки, так как, в отличие от других компаний, у компании высокий уровень локализации.
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