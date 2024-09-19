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Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries - 19.09.2024, ПРАЙМ
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries
Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, был задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявили источники в... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:33+0300
2024-09-19T14:33+0300
2024-09-19T14:33+0300
происшествия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, был задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявили источники в правоохранительных органах."Владислав Бакальчук задержан", - сообщил собеседник издания.Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.Сама Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, включая ее мужа Владислава Бакальчука, пыталась захватить офис Wildberries в Москве. Она опровергла заявление мужа о том, что он прибыл на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html
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Происшествия, РОССИЯ, Wildberries
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries
Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries в Москве
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, был задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявили источники в правоохранительных органах.
"Владислав Бакальчук задержан", - сообщил собеседник издания.
Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
Сама Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, включая ее мужа Владислава Бакальчука, пыталась захватить офис Wildberries в Москве. Она опровергла заявление мужа о том, что он прибыл на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries