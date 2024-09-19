https://1prime.ru/20240919/bakalchuk-851670072.html

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries - 19.09.2024, ПРАЙМ

Владислава Бакальчука задержали после стрельбы в офисе Wildberries

Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, был задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявили источники в... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:33+0300

2024-09-19T14:33+0300

2024-09-19T14:33+0300

происшествия

россия

wildberries

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/12/851653597_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_8f3fa1f3be791e4830b75c17a297f294.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, был задержан после стрельбы в офисе Wildberries в Москве. Об этом агентству РИА Новости заявили источники в правоохранительных органах."Владислав Бакальчук задержан", - сообщил собеседник издания.Ранее 18 сентября в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета России, пострадали семь человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.Сама Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей, включая ее мужа Владислава Бакальчука, пыталась захватить офис Wildberries в Москве. Она опровергла заявление мужа о том, что он прибыл на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, wildberries