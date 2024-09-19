https://1prime.ru/20240919/bank-851669549.html

Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты

Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты - 19.09.2024, ПРАЙМ

Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты

Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T13:59+0300

2024-09-19T13:59+0300

2024-09-19T13:59+0300

экономика

нидерланды

банк

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_b9c59a0b2ffeb79069678d87838e5169.jpg

ГААГА, 19 сен - ПРАЙМ. Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. "Мы прекратим новое финансирование так называемых чисто нефтегазовых компаний, которые продолжают разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ING. Таким образом ING намерен помочь своим клиентам перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода. Кроме того, крупнейший банк Нидерландов больше не будет предоставлять финансирование для новых экспортных терминалов СПГ после 2025 года. Конечная его цель - прекратить инвестиции в компании, которые качают нефть и газ, с 2040 года. Как отмечается, это решение, которое немедленно вступает в силу, не затрагивает крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и BP, которые занимаются деятельностью, выходящей за рамки добычи газа и нефти.

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нидерланды, банк