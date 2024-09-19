https://1prime.ru/20240919/bank-851669549.html
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты - 19.09.2024, ПРАЙМ
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты
Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T13:59+0300
2024-09-19T13:59+0300
2024-09-19T13:59+0300
экономика
нидерланды
банк
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_b9c59a0b2ffeb79069678d87838e5169.jpg
ГААГА, 19 сен - ПРАЙМ. Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. "Мы прекратим новое финансирование так называемых чисто нефтегазовых компаний, которые продолжают разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ING. Таким образом ING намерен помочь своим клиентам перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода. Кроме того, крупнейший банк Нидерландов больше не будет предоставлять финансирование для новых экспортных терминалов СПГ после 2025 года. Конечная его цель - прекратить инвестиции в компании, которые качают нефть и газ, с 2040 года. Как отмечается, это решение, которое немедленно вступает в силу, не затрагивает крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и BP, которые занимаются деятельностью, выходящей за рамки добычи газа и нефти.
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/24/842352452_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_6ff46a4487ef21ec162213b84882e0ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, банк
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, банк
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты
Банк ING в Нидерландах прекратит инвестиции в проекты по добыче нефти и газа
ГААГА, 19 сен - ПРАЙМ. Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа.
"Мы прекратим новое финансирование так называемых чисто нефтегазовых компаний, которые продолжают разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ING.
Таким образом ING намерен помочь своим клиентам перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода.
Кроме того, крупнейший банк Нидерландов больше не будет предоставлять финансирование для новых экспортных терминалов СПГ после 2025 года. Конечная его цель - прекратить инвестиции в компании, которые качают нефть и газ, с 2040 года.
Как отмечается, это решение, которое немедленно вступает в силу, не затрагивает крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и BP, которые занимаются деятельностью, выходящей за рамки добычи газа и нефти.