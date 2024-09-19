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Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты - 19.09.2024, ПРАЙМ
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты
Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T13:59+0300
2024-09-19T13:59+0300
экономика
нидерланды
банк
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ГААГА, 19 сен - ПРАЙМ. Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа. "Мы прекратим новое финансирование так называемых чисто нефтегазовых компаний, которые продолжают разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ING. Таким образом ING намерен помочь своим клиентам перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода. Кроме того, крупнейший банк Нидерландов больше не будет предоставлять финансирование для новых экспортных терминалов СПГ после 2025 года. Конечная его цель - прекратить инвестиции в компании, которые качают нефть и газ, с 2040 года. Как отмечается, это решение, которое немедленно вступает в силу, не затрагивает крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и BP, которые занимаются деятельностью, выходящей за рамки добычи газа и нефти.
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нидерланды, банк
Экономика, НИДЕРЛАНДЫ, банк
13:59 19.09.2024
 
Крупнейший банк в Нидерландах прекратит инвестиции в нефтегазовые проекты

Банк ING в Нидерландах прекратит инвестиции в проекты по добыче нефти и газа

© Фото : Public domain/DennisM2Флаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© Фото : Public domain/DennisM2
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ГААГА, 19 сен - ПРАЙМ. Нидерландский банк ING в четверг заявил, что прекращает финансирование проектов по открытию новых месторождений нефти и газа.
"Мы прекратим новое финансирование так называемых чисто нефтегазовых компаний, которые продолжают разрабатывать новые нефтяные и газовые месторождения", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ING.
Таким образом ING намерен помочь своим клиентам перейти к экономике с низким уровнем выбросов углерода.
Кроме того, крупнейший банк Нидерландов больше не будет предоставлять финансирование для новых экспортных терминалов СПГ после 2025 года. Конечная его цель - прекратить инвестиции в компании, которые качают нефть и газ, с 2040 года.
Как отмечается, это решение, которое немедленно вступает в силу, не затрагивает крупные нефтегазовые компании, такие как Shell и BP, которые занимаются деятельностью, выходящей за рамки добычи газа и нефти.
 
ЭкономикаНИДЕРЛАНДЫбанк
 
 
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