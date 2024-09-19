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"Человечество на краю воронки". Искусственный интеллект пугает банки

"Человечество на краю воронки". Искусственный интеллект пугает банки - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Человечество на краю воронки". Искусственный интеллект пугает банки

Технология искусственного интеллекта — особенная из имеющихся инноваций на сегодняшний день. Для её использования нужны колоссальные объёмы энергии. Уже сейчас... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T08:00+0300

2024-09-19T08:00+0300

2024-09-19T08:00+0300

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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Технология искусственного интеллекта — особенная из имеющихся инноваций на сегодняшний день. Для её использования нужны колоссальные объёмы энергии. Уже сейчас поиск информации с помощью ИИ потребляет в разы больше энергии, чем интернет-поисковики.Что это будет значить для банковской сферы? Проще сделать банковскую структуру при энергетической компании, чем убедить банки строить электростанции для обеспечения собственных дата-центров. Собственные энергетические мощности — это то, что привычно в целом ряде отраслей. Например, они часто входят в экосистемы целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК). Но для банков такой императив будет в новинку, и не все вовремя сообразят, что к чему.Это означает, что в итоге многие банки не потянут гигантские расходы на электроэнергию и без собственной генерации будут обречены остаться вне использования ИИ. Однако, это не единственное необычное изменение, которое связано с появлением ИИ.Много говорится, что ИИ убирает необходимость в каких-то рутинных процессах. Но это — лишь вершина айсберга. ИИ уже давно успешно конкурирует с профессиональными возможностями по всему функционалу банковских сотрудников.ИИ также не менее эффективен (и это если, мягко сказать) в маркетинге, чем человек. Интернет привёл человечество к привычке поглощать большие объёмы информации. Но до недавнего времени этот контент готовили люди для других людей. Теперь же мы видим лавинообразный рост контента, который готовит ИИ для людей. И это — очень важный момент.Вспомним март 2023 года. Тогда несколько сообщений в социальной сети привели к оттоку средств вкладчиков Silicon Valley Bank на сумму 40 млрд долларов, что составляло почти четвёртую часть депозитной базы этой кредитной организации. Это было настолько шокирующим, что некоторые аналитики попытались сгладить углы, заявив, что негативные сообщения в социальных медиа появились после того, как стал снижаться курс акций этого банка. Однако, акции могут снижаться не только благодаря действиям и решениям людей-инвесторов, но из-за советов от ИИ.Поскольку ИИ уже пишет контент, то получается, что у нейросетей появляется огромное влияние на финансовый рынок. Да, этот инструмент, увы, может использоваться для того, чтобы провоцировать отток средств из банков, и с целью создания негативного образа и бизнес-перспектив кредитной организации в целом, что может достаточно легко повлечь за собой распродажи акций, а также бегство вкладчиков.Но есть ещё один нюанс: этот инструмент может применяться ИИ для других ИИ, которые являются советчиками людей по вопросам, стоит ли держать деньги на депозите или лучше их снять, продать или купить акции банка, что делать со всеми вырученными деньгами — вложиться в акции других банков или других компаний, купить облигации и т.д.То, что инвесторы будут всё больше полагаться в своих денежных вопросах на ИИ-помощников, — это неизбежный тренд. Но будут ли их решения оптимально эффективными для заказчика, если на такие решения будут оказывать влияние другие ИИ по заказу других участников финансового рынка?Ситуация с Silicon Valley Bank в США научила многому. Технически сейчас мобильность вкладов стала максимальной: в условные пару кликов средства можно перебросить с вклада в одном банке в другой или положить их на счёт брокера, например. Но теперь и с точки зрения принятия решения мы видим, как происходит сочетание возможностей быстрого и массового распространения информации с помощью социальных сетей с потенциалом ИИ по созданию различных сообщений.Такое сочетание вместе с техническим прогрессом создаёт невиданную ранее уязвимость для устойчивости классического банкинга. Одновременно с этим, классический банкинг столкнётся с ИИ-банками: организациями, в которых ИИ задействован во всей цепочке создания бизнес-стоимости — от общения с клиентами-людьми, подготовки и предоставления советов до проведения комплаенса, оценки качества заёмщика, выдачи кредитов и многого другого.Такие ИИ-банки будут нести заметно меньшие операционные издержки, особенно, если подобные структуры будут создаваться в рамках экосистем энергетических компаний. Более низкие издержки — более выгодные предложения для клиентов. Плюс более быстрая скорость всех процессов. В результате, будет происходить сокращение возможностей для работы классического банкинга, то есть без применения ИИ, пронизывающего все процессы.Проще говоря, без такого подхода к ИИ классические банки просто не выдержат конкуренции и уйдут с рынка, столкнувшись с ИИ-банками. В среде же ИИ-банков конкуренция будут ещё более жёсткой.Наконец, нужно видеть, что имеет в своём ДНК технология ИИ. Это — способность быть самостоятельной. Сейчас новым трендом становится "общение" ИИ друг с другом, но на самом деле — это быстрый процесс дальнейшей "прокачки" навыков ИИ. Такое "общение", а также уже начавшийся процесс создания одними ИИ других ИИ — это наглядный пример возможности автономного существования ИИ. Дальше — больше. ИИ учится тому, что знает человек, но это — не всё. ИИ хочет стать как бы человеком, но лучше его.Всё это говорит о том, что ИИ-система, которая изначально была запущена человеком, в итоге своей деятельности может привести к созданию другой ИИ-системы. И это ещё речь не идёт о том, что будут представлять собой роботы с ИИ. По сути, они также, подражая человеку, будут стремиться "зарабатывать", "инвестировать" и "тратить".А это значит, что ИИ-банки постепенно превратятся в кредитные организации не только для человека, но и для различных систем на базе ИИ. Смешение физического и цифрового мира имеет большой риск пойти по пути, где не будет сохранён принцип главенства человека во взаимоотношениях с любыми, даже превосходящими в выполнении большого количества задач, ИИ. По крайней мере, окажется, что это будет разговор на равных.Но кто знает, к чему приведёт самостоятельность ИИ? Одно понятно, что человечество оказалось на краю некоей воронки. Не внедрять ИИ — уже невозможно. Банки активно идут по уже понятному пути. Но в итоге на банковском рынке будут доминировать те структуры, где максимум решений и процессов выполняет ИИ, а не человек.Однако, это таит в себе такие риски, о которых нужно задумываться. И анализировать, и принимать решения по этому вопросу нужно достаточно быстро, пока человечество не станет делегировать ИИ и такие решения. Ведь спрашивать ИИ, что делать с рисками, возникающими при применении ИИ, и ожидать, что это будет ответ объективный и в пользу исключительно человека, было бы опрометчиво.Автор: Константин Церазов, бывший старший вице-президент Банка "Открытие", экономист

https://1prime.ru/20240802/dannye-850620693.html

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Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Константин Церазов https://cdnn.1prime.ru/img/84216/86/842168678_1699:0:5859:4160_100x100_80_0_0_b0e2832b9d443f94c4d523bdcc5b8fd0.jpg

мнения аналитиков, искусственный интеллект, развитие ии, регулирование ии