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Биржевые цены на бензин в России снизились после трехдневного роста

Биржевые цены на бензин в России снизились после трехдневного роста - 19.09.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на бензин в России снизились после трехдневного роста

Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились в четверг после роста с начала недели, дизельное | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T15:01+0300

2024-09-19T15:01+0300

2024-09-19T15:02+0300

энергетика

россия

бензин

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились в четверг после роста с начала недели, дизельное топливо же продолжило дорожать, следует из данных торгов. Так, цена на марку Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России опустилась на 0,47%, до 60 779 рублей за тонну, Аи-95 - на 1,87%, до 67 319 рублей. Их стоимость увеличивалась ежедневно с понедельника. При этом цена дизельного топлива по итогам торговой сессии четверга выросла на 0,3%, до 61 527 рублей за тонну. Авиакеросин подорожал на 1,29%, до 80 985 рублей за тонну, а мазут - на 3,79%, до 28 763 рублей за тонну. В то же время тонна сжиженных углеводородных газов (СУГов) снизилась в цене на 3%, до 35 892 рублей. В России действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Он был введен с 1 марта. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. При этом вводить эмбарго на экспорт дизельного топлива, по мнению профильных ведомств, не требуется. Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев заявлял, что предпосылок для запрета сейчас нет, однако он отметил волатильность цен на этот товар в некоторых субъектах РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бензин