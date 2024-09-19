https://1prime.ru/20240919/blinovskiy--851670190.html

Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут

Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут - 19.09.2024, ПРАЙМ

Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут

Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложено до 17 октября, предстоит выяснить где именно он находится, передает... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T14:35+0300

2024-09-19T14:35+0300

2024-09-19T14:35+0300

елена блиновская

блогер блиновская

суд

банкротство

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложено до 17 октября, предстоит выяснить где именно он находится, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований - более семи с половиной миллиона рублей. Блиновский, который утверждал, что находится в зоне боевых действий, пропускал встречи со следователем и был объявлен в розыск.Алексей и его супруга Елена обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали.

https://1prime.ru/20240912/blinovskiy-851516443.html

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елена блиновская, блогер блиновская, суд, банкротство