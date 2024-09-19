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Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут
Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут - 19.09.2024, ПРАЙМ
Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут
Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложено до 17 октября, предстоит выяснить где именно он находится, передает... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T14:35+0300
2024-09-19T14:35+0300
елена блиновская
блогер блиновская
суд
банкротство
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложено до 17 октября, предстоит выяснить где именно он находится, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований - более семи с половиной миллиона рублей. Блиновский, который утверждал, что находится в зоне боевых действий, пропускал встречи со следователем и был объявлен в розыск.Алексей и его супруга Елена обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали.
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елена блиновская, блогер блиновская, суд, банкротство
Елена Блиновская, блогер Блиновская, суд, банкротство
14:35 19.09.2024
 
Суд по банкротству "королевы марафонов" отложен - Блиновского ищут

Суд по банкротству Блиновского отложен до 17 октября, его ищут

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу блогера Е. Блиновской
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сен - ПРАЙМ. Судебное заседание по банкротству супруга "королевы марафонов" Алексея Блиновского отложено до 17 октября, предстоит выяснить где именно он находится, передает корреспондент РИА Новости из зала Арбитражного суда Ярославской области.
Заявление о признании должника банкротом поступил в инстанцию 26 июня. Кредитором значится ПАО "Сбербанк России", сумма требований - более семи с половиной миллиона рублей. Блиновский, который утверждал, что находится в зоне боевых действий, пропускал встречи со следователем и был объявлен в розыск.
Алексей и его супруга Елена обвиняются в том, что сокрыли от налоговой 906 миллионов рублей, 716 из которых незаконно легализовали.
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 12.09.2024
Силовики задержали в зоне СВО супруга "королевы марафонов"
12 сентября, 09:56
 
Елена Блиновскаяблогер Блиновскаясудбанкротство
 
 
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