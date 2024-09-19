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ЕС заявил о передаче Киеву 100 миллионов евро из доходов от активов России
ЕС заявил о передаче Киеву 100 миллионов евро из доходов от активов России - 19.09.2024, ПРАЙМ
ЕС заявил о передаче Киеву 100 миллионов евро из доходов от активов России
Европейский союз предоставит Киеву 160 миллионов евро финансовой помощи на энергетическую безопасность. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:42+0300
2024-09-19T12:42+0300
2024-09-19T12:42+0300
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БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Европейский союз предоставит Киеву 160 миллионов евро финансовой помощи на энергетическую безопасность. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.Отмечается, что среди этих 160 миллионов 100 миллионов будут выделены из доходов от российских замороженных активов."По меньшей мере два миллиарда евро поддержки энергетической безопасности уже были предоставлены Украине после начала российской агрессии через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты Евросоюза. Теперь около 160 миллионов евро немедленно выделяются для преодоления последствий атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в документе. Помимо 100 миллионов, выделенных из российских активов, 60 миллионов будут взяты из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ. Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что страны ЕС планруют помогать Украине восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.
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россия, украина, ес, военная помощь украине
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕС, военная помощь Украине
ЕС заявил о передаче Киеву 100 миллионов евро из доходов от активов России
ЕК: ЕС выделит Киеву 100 млн евро из доходов от активов РФ на энергобезопасность
БРЮССЕЛЬ, 19 сен – ПРАЙМ. Европейский союз предоставит Киеву 160 миллионов евро финансовой помощи на энергетическую безопасность. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.
Отмечается, что среди этих 160 миллионов 100 миллионов будут выделены из доходов от российских замороженных активов.
"По меньшей мере два миллиарда евро поддержки энергетической безопасности уже были предоставлены Украине после начала российской агрессии через Фонд энергетической поддержки Украины и Механизм гражданской защиты Евросоюза. Теперь около 160 миллионов евро немедленно выделяются для преодоления последствий атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в документе.
Помимо 100 миллионов, выделенных из российских активов, 60 миллионов будут взяты из европейских фондов на закупку обогревателей и теплых убежищ.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что страны ЕС планруют помогать Украине восстанавливать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.
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