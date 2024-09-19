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Эстония собирается потратить более четырех миллиардов евро на боеприпасы
Эстония собирается потратить более четырех миллиардов евро на боеприпасы - 19.09.2024, ПРАЙМ
Эстония собирается потратить более четырех миллиардов евро на боеприпасы
Эстония потратит более 4 миллиардов евро на закупку боеприпасов с 2022 по 2031 годы, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:06+0300
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2024-09-19T21:06+0300
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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Эстония потратит более 4 миллиардов евро на закупку боеприпасов с 2022 по 2031 годы, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. "Если я сложу уже утвержденные суммы, которые у нас были ранее, и добавлю к ним те, о которых мы сегодня договорились - это 1,6 миллиарда, - то с 2022 года… и до 2031 года, за десять лет, мы инвестируем в боеприпасы более четырех миллиардов евро", - приводит слова министра газета Postimees. По словам Певкура, итоговая сумма может еще вырасти, так как планируемые расходы на закупки в 2029-2031 годах еще могут измениться. Он также отметил, что в период с 2022 по 2026 годы расходы на оборону составят 6,3 миллиарда евро, что более чем вдвое превышает военные расходы за 2017-2021 годы, когда они составили 2,8 миллиарда евро.
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эстония, расходы
Вооружения, ЭСТОНИЯ, расходы
Эстония собирается потратить более четырех миллиардов евро на боеприпасы
Певкур: Эстония потратит более 4 млрд евро на боеприпасы до 2031 года
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Эстония потратит более 4 миллиардов евро на закупку боеприпасов с 2022 по 2031 годы, заявил министр обороны страны Ханно Певкур.
"Если я сложу уже утвержденные суммы, которые у нас были ранее, и добавлю к ним те, о которых мы сегодня договорились - это 1,6 миллиарда, - то с 2022 года… и до 2031 года, за десять лет, мы инвестируем в боеприпасы более четырех миллиардов евро", - приводит слова министра газета Postimees.
По словам Певкура, итоговая сумма может еще вырасти, так как планируемые расходы на закупки в 2029-2031 годах еще могут измениться.
Он также отметил, что в период с 2022 по 2026 годы расходы на оборону составят 6,3 миллиарда евро, что более чем вдвое превышает военные расходы за 2017-2021 годы, когда они составили 2,8 миллиарда евро.