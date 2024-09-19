https://1prime.ru/20240919/fas-851665366.html

ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции

ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции - 19.09.2024, ПРАЙМ

ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции

Крупнейший поставщик табачной продукции АО "ТК Мегаполис" получил предупреждение от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T10:21+0300

2024-09-19T10:21+0300

2024-09-19T10:21+0300

россия

фас рф

табачные изделия

https://cdnn.1prime.ru/img/77406/93/774069382_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_fe9be1262dec50806dcc66a771068747.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик табачной продукции АО "ТК Мегаполис" получил предупреждение от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Отмечается, что предупреждение связано с навязыванием контрагентам невыгодных условий, жалобы о которых получила ФАС Согласно информации службы, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции, в то время как на сайте компании такие условия не были указаны. Компания получила предупреждение от ФАС, в соответствии с которым она должна прекратить прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Также поставщик должен внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте и предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. Утверждается, что ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.

https://1prime.ru/20240918/reklama-851641639.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф, табачные изделия