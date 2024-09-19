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ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции
ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции - 19.09.2024, ПРАЙМ
ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции
Крупнейший поставщик табачной продукции АО "ТК Мегаполис" получил предупреждение от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T10:21+0300
2024-09-19T10:21+0300
2024-09-19T10:21+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик табачной продукции АО "ТК Мегаполис" получил предупреждение от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС).Отмечается, что предупреждение связано с навязыванием контрагентам невыгодных условий, жалобы о которых получила ФАС Согласно информации службы, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции, в то время как на сайте компании такие условия не были указаны. Компания получила предупреждение от ФАС, в соответствии с которым она должна прекратить прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий. Также поставщик должен внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте и предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. Утверждается, что ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.
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россия, фас рф, табачные изделия
РОССИЯ, ФАС РФ, табачные изделия
ФАС выдала предупреждение самому крупному поставщику табачной продукции
ФАС выдала предупреждение крупному поставщику табачной продукции "ТК Мегаполис"
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Крупнейший поставщик табачной продукции АО "ТК Мегаполис" получил предупреждение от российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Отмечается, что предупреждение связано с навязыванием контрагентам невыгодных условий, жалобы о которых получила ФАС
Согласно информации службы, возможность постоплаты предоставлялась только при приобретении дополнительных объемов продукции, в то время как на сайте компании такие условия не были указаны.
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Компания получила предупреждение от ФАС, в соответствии с которым она должна прекратить прекратить одностороннее изменение порядка оплаты за товар и навязывание контрагентам покупки дополнительной продукции, а также уведомить их о возможности приобрести товары без необходимости исполнения дискриминационных условий.
Также поставщик должен внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте и предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты.
Утверждается, что ТК "Мегаполис" обязана исполнить предупреждение в течение 30 дней и предоставить отчет в ФАС. В случае неисполнения будет возбуждено антимонопольное дело.