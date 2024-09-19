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ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград"

ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград" - 19.09.2024, ПРАЙМ

ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград". | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T16:21+0300

2024-09-19T16:21+0300

2024-09-19T16:21+0300

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград". "Служба рассмотрела ходатайство ООО "Смайнэкс Управление активами" (структура Sminex - ред.) о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО "Инград". ФАС России приняла решение о его удовлетворении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что сделка, по мнению службы, не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости. Ранее консультанты рассказали РИА Недвижимость, что концерн "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова мог принять решение о продаже "Инграда" в связи с недостаточной доходностью компании и переориентацией на другие направления бизнеса, предположив, что стоимость сделки может составить 40-50 миллиардов рублей. Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по "Росбилдингу" акционера ПИКа Сергея Гордеева. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве. "Инград" специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. Компанию через концерн "Россиум" контролируют бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец группы "Регион" Сергей Судариков.

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