https://1prime.ru/20240919/fas-851672598.html
ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград"
ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград" - 19.09.2024, ПРАЙМ
ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград". | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T16:21+0300
2024-09-19T16:21+0300
2024-09-19T16:21+0300
россия
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград". "Служба рассмотрела ходатайство ООО "Смайнэкс Управление активами" (структура Sminex - ред.) о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО "Инград". ФАС России приняла решение о его удовлетворении", - сообщили в ведомстве. Там уточнили, что сделка, по мнению службы, не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости. Ранее консультанты рассказали РИА Недвижимость, что концерн "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова мог принять решение о продаже "Инграда" в связи с недостаточной доходностью компании и переориентацией на другие направления бизнеса, предположив, что стоимость сделки может составить 40-50 миллиардов рублей. Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по "Росбилдингу" акционера ПИКа Сергея Гордеева. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве. "Инград" специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. Компанию через концерн "Россиум" контролируют бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец группы "Регион" Сергей Судариков.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:2000_1920x0_80_0_0_af0df8f5ab4f9dfdc049d425e3f69a78.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, фас рф
ФАС одобрила покупку компанией Sminex девелопера "Инград"
ФАС одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград"
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство компании Sminex о приобретении девелопера "Инград".
"Служба рассмотрела ходатайство ООО "Смайнэкс Управление активами" (структура Sminex - ред.) о даче согласия на приобретение 100% голосующих акций ПАО "Инград". ФАС России приняла решение о его удовлетворении", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что сделка, по мнению службы, не приведет к ограничению конкуренции на рынке недвижимости.
Ранее консультанты рассказали РИА Недвижимость, что концерн "Россиум" Романа Авдеева и Сергея Сударикова мог принять решение о продаже "Инграда" в связи с недостаточной доходностью компании и переориентацией на другие направления бизнеса, предположив, что стоимость сделки может составить 40-50 миллиардов рублей.
Компания Sminex основана в 2007 году Алексеем Тулуповым, бывшим партнером по "Росбилдингу" акционера ПИКа Сергея Гордеева. Специализируется на строительстве элитного жилья в Москве.
"Инград" специализируется на строительстве жилых комплексов комфорт- и бизнес-класса в Московском регионе. Компанию через концерн "Россиум" контролируют бенефициар Московского кредитного банка Роман Авдеев и владелец группы "Регион" Сергей Судариков.