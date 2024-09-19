https://1prime.ru/20240919/funt-851675258.html

Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года

Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года - 19.09.2024, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года

Курс фунта стерлингов к доллару достиг максимального с марта 2022 года значения после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T18:11+0300

2024-09-19T18:11+0300

2024-09-19T18:11+0300

экономика

фунт стерлингов

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84143/10/841431070_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7939ef70135b1fba07c6e47e8d41f3a.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару достиг максимального с марта 2022 года значения после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.01 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,3249 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3212 доллара. После публикации итогов заседания британского центробанка показатель поднимался до 1,3314 доллара, что является максимумом с 4 марта 2022 года. Курс евро к доллару на 18.01 мск рос до 1,113 доллара с 1,1118 доллара за евро, курс доллара к иене - до 142,88 иены со 142,27 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 100,92 пункта. Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил сохранил учетную ставку на уровне 5% годовых. Регулятор заявил, что данное решение принималось в соответствии с необходимостью возврата инфляции на целевой уровень в 2%. В четверг инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 сентября снизилось до 219 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 240 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось на 2,5% по сравнению с показателем июля - до 3,86 миллиона, прогноз составил 3,9 миллиона. В пятницу ожидается решение Банка Японии по монетарной политике. Ожидается, что японский регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 0,25% после июльского повышения с около 0-0,1%. Также в пятницу будет опубликована статистика по инфляции в стране.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фунт стерлингов, доллар