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Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года - 19.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240919/funt-851675258.html
Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года
Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года - 19.09.2024, ПРАЙМ
Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года
Курс фунта стерлингов к доллару достиг максимального с марта 2022 года значения после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T18:11+0300
2024-09-19T18:11+0300
экономика
фунт стерлингов
доллар
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару достиг максимального с марта 2022 года значения после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.01 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,3249 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3212 доллара. После публикации итогов заседания британского центробанка показатель поднимался до 1,3314 доллара, что является максимумом с 4 марта 2022 года. Курс евро к доллару на 18.01 мск рос до 1,113 доллара с 1,1118 доллара за евро, курс доллара к иене - до 142,88 иены со 142,27 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 100,92 пункта. Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил сохранил учетную ставку на уровне 5% годовых. Регулятор заявил, что данное решение принималось в соответствии с необходимостью возврата инфляции на целевой уровень в 2%. В четверг инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 сентября снизилось до 219 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 240 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось на 2,5% по сравнению с показателем июля - до 3,86 миллиона, прогноз составил 3,9 миллиона. В пятницу ожидается решение Банка Японии по монетарной политике. Ожидается, что японский регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 0,25% после июльского повышения с около 0-0,1%. Также в пятницу будет опубликована статистика по инфляции в стране.
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фунт стерлингов, доллар
Экономика, фунт стерлингов, доллар
18:11 19.09.2024
 
Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с 2022 года

Фунт стерлингов дорожал к доллару до максимума с марта 2022 года

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗнак фунта стерлингов
Знак фунта стерлингов - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару достиг максимального с марта 2022 года значения после публикации итогов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.01 мск курс фунта стерлингов к доллару поднимался до 1,3249 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3212 доллара. После публикации итогов заседания британского центробанка показатель поднимался до 1,3314 доллара, что является максимумом с 4 марта 2022 года.
Курс евро к доллару на 18.01 мск рос до 1,113 доллара с 1,1118 доллара за евро, курс доллара к иене - до 142,88 иены со 142,27 иены за доллар с уровня прошлого закрытия. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,33%, до 100,92 пункта.
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания сохранил сохранил учетную ставку на уровне 5% годовых. Регулятор заявил, что данное решение принималось в соответствии с необходимостью возврата инфляции на целевой уровень в 2%.
В четверг инвесторы также оценивают американскую макростатистику. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 14 сентября снизилось до 219 тысяч, в то время как аналитики ждали показатель на уровне 240 тысяч. А количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в августе снизилось на 2,5% по сравнению с показателем июля - до 3,86 миллиона, прогноз составил 3,9 миллиона.
В пятницу ожидается решение Банка Японии по монетарной политике. Ожидается, что японский регулятор сохранит ставку на текущем уровне в 0,25% после июльского повышения с около 0-0,1%. Также в пятницу будет опубликована статистика по инфляции в стране.
 
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