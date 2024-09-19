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В Госдуме призвали Европарламент самораспуститься
В Госдуме призвали Европарламент самораспуститься - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме призвали Европарламент самораспуститься
Европарламент должен самораспуститься после призыва стран ЕС снять ограничения на удары Киева по российской территории. Об этом заявил председатель Госдумы... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T17:58+0300
2024-09-19T17:58+0300
2024-09-19T17:58+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Европарламент должен самораспуститься после призыва стран ЕС снять ограничения на удары Киева по российской территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.Володин добавил, что призыв Европарламента к этому может привести к мировой войне с применением ядерного оружия.Ранее сообщалось, что в России обсуждаются сценарии, по которым страна может применить ядерное оружие, включая случаи агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения или обычного вооружения, которые угрожают самому государству.Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают вмешательство в украинский конфликт, что может изменить его сущность и заставить Россию принимать решения исходя из внешних угроз.
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россия, госдума, еп
Политика, РОССИЯ, Госдума, ЕП
В Госдуме призвали Европарламент самораспуститься
Володин: ЕП должен самораспуститься после заявления об ударах по России
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Европарламент должен самораспуститься после призыва стран ЕС снять ограничения на удары Киева по российской территории. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Единственное, что должен сделать после такого заявления Европарламент, — самораспуститься", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что призыв Европарламента к этому может привести к мировой войне с применением ядерного оружия.
Ранее сообщалось, что в России обсуждаются сценарии, по которым страна может применить ядерное оружие, включая случаи агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового поражения или обычного вооружения, которые угрожают самому государству.
Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО обсуждают вмешательство в украинский конфликт, что может изменить его сущность и заставить Россию принимать решения исходя из внешних угроз.
Столтенберг считает, что удары ВСУ вглубь России не станут "красной чертой"