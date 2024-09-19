https://1prime.ru/20240919/ipoteka-851663164.html
Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке
Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке - 19.09.2024, ПРАЙМ
Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке
Большинство российских банков продолжают прием заявок и выдачи по льготной программе "Семейная ипотека". Об этом агентству РИА Новости рассказали в опрошенных... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T06:21+0300
2024-09-19T06:21+0300
2024-09-19T06:27+0300
россия
семейная ипотека
рынок недвижимости
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МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Большинство российских банков продолжают прием заявок и выдачи по льготной программе "Семейная ипотека". Об этом агентству РИА Новости рассказали в опрошенных кредитных организациях. В среду Сбербанк сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ. Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк продолжает выдавать кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Приостановка кредитования по программе не планируется", - уточнил он. В пресс-службе ПСБ ответили, что у банка достаточно лимита для удовлетворения спроса на семейную ипотеку. В пресс-службах банка "АК Барс" и Совкомбанка также подтвердили, что кредитные организации продолжают выдачи по этой льготной программе. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что лимит по семейной ипотеке не исчерпан, "еще далеко до его окончания". В колл-центре ВТБ ответили, что семейную ипотеку оформить можно, лимиты пока есть. В колл-центре Альфа-банка, Новикомбанка, РНКБ и МКБ также сообщили, что ипотеку по этой программе оформить можно. "Сама "семейная ипотека" обновилась у нас достаточно недавно, мы не ожидаем ее окончания, ипотека выдается", - ответили в колл-центре Газпромбанка. В Т-банке сообщили, что не работают с программой "Семейная ипотека". "К сожалению, нет, мы на данный момент не работаем с семейной программой. 10 июля вышло новое постановление по вопросу "Семейной ипотеки"... коллеги сейчас изучают его (вопрос - ред.). Как только начнем работать с программой, сообщим в приложении или на сайте", - ответили в поддержке Т-банка. В колл-центре Россельхозбанка сообщили, что льготная программа "Семейная ипотека" в банке была приостановлена с 1 июля 2024 года. "Ипотека для семей с детьми приостановлена, прием заявок - до 29 августа, я так понимаю, лимиты тоже исчерпались, но не могу сказать совершенно точно", - ответил сотрудник горячей линии банка Уралсиб. В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.
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россия, семейная ипотека, рынок недвижимости
РОССИЯ, семейная ипотека, рынок недвижимости
Большинство банков РФ продолжают прием заявок по семейной ипотеке
Большинство банков России продолжают прием заявок и выдачи по семейной ипотеке
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Большинство российских банков продолжают прием заявок и выдачи по льготной программе "Семейная ипотека". Об этом агентству РИА Новости рассказали в опрошенных кредитных организациях.
В среду Сбербанк сообщил, что с 18 сентября приостанавливает запись на сделку по льготной программе "Семейная ипотека" в связи с исчерпанием лимита денежных средств, выделенных правительством РФ.
Заместитель председателя правления банка "Дом.РФ" Алексей Косяков заявил, что банк продолжает выдавать кредиты по "Семейной ипотеке" в штатном режиме. "Приостановка кредитования по программе не планируется", - уточнил он.
В пресс-службе ПСБ ответили, что у банка достаточно лимита для удовлетворения спроса на семейную ипотеку. В пресс-службах банка "АК Барс" и Совкомбанка также подтвердили, что кредитные организации продолжают выдачи по этой льготной программе. В пресс-службе Абсолют-банка заявили, что лимит по семейной ипотеке не исчерпан, "еще далеко до его окончания".
В колл-центре ВТБ ответили, что семейную ипотеку оформить можно, лимиты пока есть. В колл-центре Альфа-банка, Новикомбанка, РНКБ и МКБ также сообщили, что ипотеку по этой программе оформить можно.
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"Сама "семейная ипотека" обновилась у нас достаточно недавно, мы не ожидаем ее окончания, ипотека выдается", - ответили в колл-центре Газпромбанка.
В Т-банке сообщили, что не работают с программой "Семейная ипотека". "К сожалению, нет, мы на данный момент не работаем с семейной программой. 10 июля вышло новое постановление по вопросу "Семейной ипотеки"... коллеги сейчас изучают его (вопрос - ред.). Как только начнем работать с программой, сообщим в приложении или на сайте", - ответили в поддержке Т-банка.
В колл-центре Россельхозбанка сообщили, что льготная программа "Семейная ипотека" в банке была приостановлена с 1 июля 2024 года.
"Ипотека для семей с детьми приостановлена, прием заявок - до 29 августа, я так понимаю, лимиты тоже исчерпались, но не могу сказать совершенно точно", - ответил сотрудник горячей линии банка Уралсиб.
В июле семейная ипотека в России была продлена до 2030 года - ее можно оформить по ставке до 6%. Согласно обновленным условиям, программа доступна для семей с ребенком до шести лет, семей с ребенком-инвалидом. Также семейную ипотеку на новостройки могут взять семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, живущие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства. При этом строительство индивидуального дома или его приобретение для данной категории граждан доступно по всей России, с обязательным открытием эскроу-счета.