https://1prime.ru/20240919/ipoteka-851663472.html

Эксперты рассказали, кто сегодня берет ипотеку под 20 процентов

Эксперты рассказали, кто сегодня берет ипотеку под 20 процентов - 19.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, кто сегодня берет ипотеку под 20 процентов

Ипотеку под 20% годовых сейчас в России в основном берут люди, которые для покупки нового жилья продают уже имеющееся, жители регионов, где выгодно использовать | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T06:37+0300

2024-09-19T06:37+0300

2024-09-19T06:37+0300

россия

ипотека

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Ипотеку под 20% годовых сейчас в России в основном берут люди, которые для покупки нового жилья продают уже имеющееся, жители регионов, где выгодно использовать материнский капитал, и инвесторы, занимающиеся обновлением недвижимости и последующей ее перепродажей, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. По данным госкомпании "Дом.РФ", среднерыночные ставки по ипотеке в настоящее время составляют 20% и более, являясь, по мнению ряда участников рынка, заградительными. Покупатели, которые берут ипотеку по рыночным ставкам, в основном приобретают вторичное жилье - на них приходится 75–80% всех сделок, отметила эксперт по ипотечному кредитованию "Инком-Недвижимости" Елена Санникова. "Ипотеку при текущем уровне ставок берут так называемые "альтернативщики", то есть люди, которые сначала продают свою жилплощадь, а взамен ее с небольшой доплатой приобретают другую. В таких случаях размер ипотечного плеча минимальный, поэтому даже при высокой ставке ежемесячный платеж получается вполне приемлемым", - рассказала руководитель агентства недвижимости "Pro Обмен" Екатерина Никитина. Среди заемщиков есть и те покупатели, которые владеют дополнительной недвижимостью и планируют продать ее, тем самым закрыв кредит досрочно, добавил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак. По словам замгендиректора "Национальной фабрики ипотеки" Игоря Жигунова, еще взять кредит под 20% готовы жители регионов, где цены на жилье относительно невысокие. Для внесения первоначального взноса и погашения кредита они используют материнский капитал, пособия и прочие средства соцподдержки. "Также это "флипперы", которые берут убитую квартиру в кредит по ставке даже 20 плюс, делают за два месяца хороший косметический ремонт и продают квартиру на 20% дороже", - подытожил Жигунов.

https://1prime.ru/20240919/ipoteka-851663164.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека