https://1prime.ru/20240919/ipoteka-851668043.html

Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку

Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку - 19.09.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку

Выдача кредита по льготной программе "Семейная ипотека" в России может завершиться до конца текущего года. Об этом предупредило издание "Коммерсантъ". | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T12:24+0300

2024-09-19T12:24+0300

2024-09-19T12:24+0300

россия

семейная ипотека

банки

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Выдача кредита по льготной программе "Семейная ипотека" в России может завершиться до конца текущего года. Об этом предупредило издание "Коммерсантъ".Так, согласно данным газета, некоторые российские банки на текущий момент сообщают о практически полном исчерпании лимитов по семейной ипотеке.Издание пишет, что, например, Альфа-банк исчерпал лимит на 98,4 процента. Также приводятся данные Россельхозбанка (98,4 процента), Росбанка (91 процентов), МКБ (92 процентов), "Уралсиба", чьи лимиты исчерпаны на 91, 92 и 92,5 процента соответственно. Более того, еще у порядка десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80 процентов. В этой связи эксперты предупредили, что подобная ситуация может негативно сказаться на клиентах банка.

https://1prime.ru/20240919/ipoteka-851663472.html

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россия, семейная ипотека, банки