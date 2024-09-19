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Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку
Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку - 19.09.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку
Выдача кредита по льготной программе "Семейная ипотека" в России может завершиться до конца текущего года. Об этом предупредило издание "Коммерсантъ". | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T12:24+0300
2024-09-19T12:24+0300
россия
семейная ипотека
банки
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Выдача кредита по льготной программе "Семейная ипотека" в России может завершиться до конца текущего года. Об этом предупредило издание "Коммерсантъ".Так, согласно данным газета, некоторые российские банки на текущий момент сообщают о практически полном исчерпании лимитов по семейной ипотеке.Издание пишет, что, например, Альфа-банк исчерпал лимит на 98,4 процента. Также приводятся данные Россельхозбанка (98,4 процента), Росбанка (91 процентов), МКБ (92 процентов), "Уралсиба", чьи лимиты исчерпаны на 91, 92 и 92,5 процента соответственно. Более того, еще у порядка десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80 процентов. В этой связи эксперты предупредили, что подобная ситуация может негативно сказаться на клиентах банка.
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россия, семейная ипотека, банки
РОССИЯ, семейная ипотека, Банки
12:24 19.09.2024
 
Россиян предупредили об исчерпании банками лимитов на льготную ипотеку

"Ъ": семейная ипотека может остановиться до конца года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНалог на вклады
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Выдача кредита по льготной программе "Семейная ипотека" в России может завершиться до конца текущего года. Об этом предупредило издание "Коммерсантъ".
Так, согласно данным газета, некоторые российские банки на текущий момент сообщают о практически полном исчерпании лимитов по семейной ипотеке.
Издание пишет, что, например, Альфа-банк исчерпал лимит на 98,4 процента. Также приводятся данные Россельхозбанка (98,4 процента), Росбанка (91 процентов), МКБ (92 процентов), "Уралсиба", чьи лимиты исчерпаны на 91, 92 и 92,5 процента соответственно.
Более того, еще у порядка десятка банков лимиты исчерпаны более чем на 80 процентов. В этой связи эксперты предупредили, что подобная ситуация может негативно сказаться на клиентах банка.
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