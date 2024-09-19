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"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска - 19.09.2024, ПРАЙМ
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"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска
"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска - 19.09.2024, ПРАЙМ
"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска
Глава компании Tesla Илон Маск вывел из строя ранее подаренный Рамзану Кадырову Cybertruck. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T19:50+0300
2024-09-19T20:04+0300
рамзан кадыров
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск вывел из строя ранее подаренный Рамзану Кадырову Cybertruck. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале."Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", — отметил чеченский лидер.Кадыров выразил недовольство таким поведением, называя его некрасивым, и отметил, что подарки следует дарить от всего сердца. Кадыров также рассказал, что Маск подарил ему кибертрак в августе и обещал передать его военным в зоне особой военной операции. Однако Маск впоследствии заявил, что не дарил Кадырову электромобиль.
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рамзан кадыров, илон маск
Рамзан Кадыров, Илон Маск
19:50 19.09.2024 (обновлено: 20:04 19.09.2024)
 
"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска

Кадыров: Маск удаленно отключил подаренный ранее "кибертрак"

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск вывел из строя ранее подаренный Рамзану Кадырову Cybertruck. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале.
"Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", — отметил чеченский лидер.
Кадыров выразил недовольство таким поведением, называя его некрасивым, и отметил, что подарки следует дарить от всего сердца. Кадыров также рассказал, что Маск подарил ему кибертрак в августе и обещал передать его военным в зоне особой военной операции. Однако Маск впоследствии заявил, что не дарил Кадырову электромобиль.
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