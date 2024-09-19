https://1prime.ru/20240919/kadyrov-851677068.html

"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска

"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска - 19.09.2024, ПРАЙМ

"Не по-мужски". Кадыров рассказал о "некрасивом" поступке Илона Маска

Глава компании Tesla Илон Маск вывел из строя ранее подаренный Рамзану Кадырову Cybertruck. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T19:50+0300

2024-09-19T19:50+0300

2024-09-19T20:04+0300

рамзан кадыров

илон маск

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Глава компании Tesla Илон Маск вывел из строя ранее подаренный Рамзану Кадырову Cybertruck. Об этом глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале."Вы наверняка помните его подарок - Кибертрак, который мы оснастили пулеметом и отправили на СВО. Машина прекрасно справлялась с боевыми задачами. Демонстрировала маневренность и хорошую защиту экипажа. Так вот, недавно Маск удаленно отключил кибертрак. Не по-мужски это. Пришлось отбуксировать железного коня. Ну как так, Илон? Разве так делается?", — отметил чеченский лидер.Кадыров выразил недовольство таким поведением, называя его некрасивым, и отметил, что подарки следует дарить от всего сердца. Кадыров также рассказал, что Маск подарил ему кибертрак в августе и обещал передать его военным в зоне особой военной операции. Однако Маск впоследствии заявил, что не дарил Кадырову электромобиль.

https://1prime.ru/20240825/zelenskiy-851111727.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рамзан кадыров, илон маск