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Кнайсль сообщила, что переехала в новый дом в Рязанской области - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Кнайсль сообщила, что переехала в новый дом в Рязанской области
Кнайсль сообщила, что переехала в новый дом в Рязанской области - 19.09.2024, ПРАЙМ
Кнайсль сообщила, что переехала в новый дом в Рязанской области
Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своме переезде в новый дом в Рязанской области. Этим она поделилась с агентством РИА Новости. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T10:51+0300
2024-09-19T10:51+0300
россия
австрия
карин кнайсль
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — ПРАЙМ. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своме переезде в новый дом в Рязанской области. Этим она поделилась с агентством РИА Новости.Экс-глава МИД сообщила, что живет в новом месте с кошками и утками."Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме…", — сказала Кнайсль.Кроме того, по ее словам, рядом с ее деревней находится продуктовый магазин и автобусная остановка, а в самой деневне живут очень приятные люди.Ранее в прошлой году Карин Кнайсль рассказывала, что живет в деревне Петрушово Рязанской области. По ее словам, она очень довольна тем, что живет в этом месте.
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россия, австрия, карин кнайсль
РОССИЯ, АВСТРИЯ, Карин Кнайсль
10:51 19.09.2024
 
Кнайсль сообщила, что переехала в новый дом в Рязанской области

Кнайсль рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области с кошками и утками

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен — ПРАЙМ. Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль рассказала о своме переезде в новый дом в Рязанской области. Этим она поделилась с агентством РИА Новости.
Экс-глава МИД сообщила, что живет в новом месте с кошками и утками.
"Мы построили небольшой деревянный дом, в котором я счастливо живу со своими кошками, собаками, курами и утками… Я уже переехала туда и живу там. Я буквально нуждалась в таком доме…", — сказала Кнайсль.
Кроме того, по ее словам, рядом с ее деревней находится продуктовый магазин и автобусная остановка, а в самой деневне живут очень приятные люди.
Ранее в прошлой году Карин Кнайсль рассказывала, что живет в деревне Петрушово Рязанской области. По ее словам, она очень довольна тем, что живет в этом месте.
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