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Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае

Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае - 19.09.2024, ПРАЙМ

Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае

Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T21:14+0300

2024-09-19T21:14+0300

2024-09-19T21:14+0300

китай

ковид

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell."Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", — сказано в публикации.На рынке продавались млекопитающие, которые могли заразиться коронавирусом, такие как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Большинство ларьков, где незаконно продавались эти животные, находились в западной части рынка, где были зарегистрированы первые случаи заболевания.Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года, и позже официально заявили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года.

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китай, ковид