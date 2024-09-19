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Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае - 19.09.2024, ПРАЙМ
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:14+0300
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell."Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", — сказано в публикации.На рынке продавались млекопитающие, которые могли заразиться коронавирусом, такие как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Большинство ларьков, где незаконно продавались эти животные, находились в западной части рынка, где были зарегистрированы первые случаи заболевания.Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года, и позже официально заявили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года.
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китай, ковид
КИТАЙ, Ковид
21:14 19.09.2024
 
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае

Cell: очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане

© РИА Новости . Юрий Кавер | Перейти в медиабанкУхань
Ухань - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
Ухань. Архивное фото
© РИА Новости . Юрий Кавер
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell.
"Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", — сказано в публикации.
На рынке продавались млекопитающие, которые могли заразиться коронавирусом, такие как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Большинство ларьков, где незаконно продавались эти животные, находились в западной части рынка, где были зарегистрированы первые случаи заболевания.
Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года, и позже официально заявили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года.
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