https://1prime.ru/20240919/kovid-851678334.html
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае - 19.09.2024, ПРАЙМ
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:14+0300
2024-09-19T21:14+0300
2024-09-19T21:14+0300
китай
ковид
https://cdnn.1prime.ru/img/83122/35/831223576_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_34c1540982f48994a8205b926c9f9113.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell."Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", — сказано в публикации.На рынке продавались млекопитающие, которые могли заразиться коронавирусом, такие как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Большинство ларьков, где незаконно продавались эти животные, находились в западной части рынка, где были зарегистрированы первые случаи заболевания.Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года, и позже официально заявили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года.
https://1prime.ru/20240917/kovid-851611375.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83122/35/831223576_181:0:2910:2047_1920x0_80_0_0_f0ad8fb425789d2dcbbdb51f7e8de6b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ковид
Ученые определили первоначальный очаг вируса Covid-19 в Китае
Cell: очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Рынок морепродуктов в китайском городе Ухань был первоначальным источником распространения коронавируса, говорится в материале научного издания Cell
.
"Если рынок Хуанань был местом происхождения цепей передачи, которые привели к пандемии COVID-19, общий предок генотипов вируса с рынка должен быть такой же, что и у пандемии… Мы обнаружили, что общий предок связанных с рынком геномов был эквивалентен предку более крупной пандемии", — сказано в публикации.
На рынке продавались млекопитающие, которые могли заразиться коронавирусом, такие как циветты, бамбуковые крысы и енотовидные собаки. Большинство ларьков, где незаконно продавались эти животные, находились в западной части рынка, где были зарегистрированы первые случаи заболевания.
Власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года, и позже официально заявили, что причиной вспышки стал новый тип коронавируса. ВОЗ объявила пандемию 11 марта 2020 года.
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда заболеваемость ковидом достигнет пика