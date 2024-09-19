https://1prime.ru/20240919/lada--851664624.html

СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura

СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura

Стоимость нового седана бизнес-класса Lada Aura превысит три миллиона рублей. Об этом изданию РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T09:19+0300

2024-09-19T09:19+0300

2024-09-19T09:19+0300

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lada aura

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автоваз

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость нового седана бизнес-класса Lada Aura превысит три миллиона рублей. Об этом изданию РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.Отмечается, что компания готовится к серийному производству этих автомобилей в сентябре текущего года. Соколов рассказал газете, что Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально продемонстрирована летом прошлого года на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи. По его словам, с тех пор в седане увеличили пространство для пассажиров на задних сиденьях на 25 сантиметров.Автомобиль имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему. Отмечается, что машина позиционирует себя как транспорт для государственных служащих.Издание уточняет, что российский президент Владимир Путин уже успел успешно опробовать новую Lada Aura, на которой он приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.

https://1prime.ru/20240917/prodazha-851618821.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, lada aura, авторынок рф, автоваз