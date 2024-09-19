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СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura
СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura - 19.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura
Стоимость нового седана бизнес-класса Lada Aura превысит три миллиона рублей. Об этом изданию РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов. | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T09:19+0300
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россия
lada aura
авторынок рф
автоваз
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость нового седана бизнес-класса Lada Aura превысит три миллиона рублей. Об этом изданию РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.Отмечается, что компания готовится к серийному производству этих автомобилей в сентябре текущего года. Соколов рассказал газете, что Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально продемонстрирована летом прошлого года на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи. По его словам, с тех пор в седане увеличили пространство для пассажиров на задних сиденьях на 25 сантиметров.Автомобиль имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему. Отмечается, что машина позиционирует себя как транспорт для государственных служащих.Издание уточняет, что российский президент Владимир Путин уже успел успешно опробовать новую Lada Aura, на которой он приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.
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россия, lada aura, авторынок рф, автоваз
РОССИЯ, LADA AURA, авторынок РФ, АвтоВАЗ
09:19 19.09.2024
 
СМИ раскрыло стоимость нового бизнес-седана Lada Aura

РБК: Стоимость бизнес-седана Lada Aura превысит три миллиона рублей

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкLADA Aura
LADA Aura - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость нового седана бизнес-класса Lada Aura превысит три миллиона рублей. Об этом изданию РБК рассказал президент АвтоВАЗа Максим Соколов.
Отмечается, что компания готовится к серийному производству этих автомобилей в сентябре текущего года.
Соколов рассказал газете, что Aura основана на платформе Vesta и впервые была официально продемонстрирована летом прошлого года на выставке "Евразия — наш дом" в Сочи. По его словам, с тех пор в седане увеличили пространство для пассажиров на задних сиденьях на 25 сантиметров.
Автомобиль имеет оригинальную расцветку салона и премиальную аудиосистему. Отмечается, что машина позиционирует себя как транспорт для государственных служащих.
Издание уточняет, что российский президент Владимир Путин уже успел успешно опробовать новую Lada Aura, на которой он приехал на открытие последнего участка платной федеральной трассы М-11 Москва — Петербург.
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