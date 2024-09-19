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В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы" - 19.09.2024, ПРАЙМ
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В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы"
В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы" - 19.09.2024, ПРАЙМ
В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы"
Организаторы аукциона, на который выставили конфискованный Латвией у России "Дом Москвы" снизят на него цену на 20%, поскольку за месяц не удалось найти... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T20:49+0300
2024-09-19T20:49+0300
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россия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Организаторы аукциона, на который выставили конфискованный Латвией у России "Дом Москвы" снизят на него цену на 20%, поскольку за месяц не удалось найти покупателей, заявил член правления аукциона Андрис Варна. Власти Латвии в августе выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы" в Риге, деньги за который планируется направить Украине. В российском посольстве отметили, что рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике. "На первом аукционе... не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов к культурно-деловому центру в Риге на улице Марияс, более известному как "Дом Москвы", - приводит слова Варны агентство LETA. По его словам, организаторы планируют снизить цену на "Дом Москвы" на 20% и объявить повторные торги с 1 октября. В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры.
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латвия, россия
ЛАТВИЯ, РОССИЯ
20:49 19.09.2024
 
В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы"

В Латвии не смогли найти покупателя на конфискованный "Дом Москвы" и снизят цену

© Unsplash/Priyank PРига, Латвия
Рига, Латвия
© Unsplash/Priyank P
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Организаторы аукциона, на который выставили конфискованный Латвией у России "Дом Москвы" снизят на него цену на 20%, поскольку за месяц не удалось найти покупателей, заявил член правления аукциона Андрис Варна.
Власти Латвии в августе выставили на аукцион национализированный зимой культурный центр "Дом Москвы" в Риге, деньги за который планируется направить Украине. В российском посольстве отметили, что рейдерский захват "Дома Москвы" - сигнал иностранным инвесторам, что их активы и имущество в Латвии не защищены международным правом, а продажа незаконно экспроприированной недвижимости - крайне опасный прецедент в правовой практике.
"На первом аукционе... не удалось привлечь интерес потенциальных инвесторов к культурно-деловому центру в Риге на улице Марияс, более известному как "Дом Москвы", - приводит слова Варны агентство LETA.
По его словам, организаторы планируют снизить цену на "Дом Москвы" на 20% и объявить повторные торги с 1 октября.
В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры.
 
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