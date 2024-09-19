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Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября - 19.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября
Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября - 19.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября
Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы - достаточно будет... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T05:39+0300
2024-09-19T05:39+0300
россия
льготы
выплаты
многодетные семьи
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы - достаточно будет предъявить QR-код, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. "В Москве цифровые удостоверения были внедрены в феврале 2024 года, а с 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет", - сказала Цацура. Она подчеркнула, что цифровое удостоверение в формате QR-кода будет равноценно бумажному. Его можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в центрах госуслуг, социальных учреждениях или, к примеру, при покупке билета в музее в любом городе России. Ранее в Минтруде объяснили, что QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на Госуслугах в разделе "Семья и дети". С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения удостоверений, в который планируется отработать порядок его формирования и использования.
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россия, льготы, выплаты, многодетные семьи
РОССИЯ, льготы, выплаты, многодетные семьи
05:39 19.09.2024
 
Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября

Цацура: некоторым многодетным семьям с 1 октября будет проще получать льготы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЭкран планшета с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг.
Экран планшета с заявлением о предоставлении единовременной выплаты на детей от 3 до 16 лет на портале Госуслуг. - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы - достаточно будет предъявить QR-код, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
"В Москве цифровые удостоверения были внедрены в феврале 2024 года, а с 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет", - сказала Цацура.
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Она подчеркнула, что цифровое удостоверение в формате QR-кода будет равноценно бумажному. Его можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в центрах госуслуг, социальных учреждениях или, к примеру, при покупке билета в музее в любом городе России.
Ранее в Минтруде объяснили, что QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на Госуслугах в разделе "Семья и дети". С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения удостоверений, в который планируется отработать порядок его формирования и использования.
 
РОССИЯльготывыплатымногодетные семьи
 
 
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