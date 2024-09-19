https://1prime.ru/20240919/lgoty-851662613.html

Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября

Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября - 19.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказала, кому будет проще получать льготы с 1 октября

Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы - достаточно будет... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T05:39+0300

2024-09-19T05:39+0300

2024-09-19T05:39+0300

россия

льготы

выплаты

многодетные семьи

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/15/834431560_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce1471bb1447a42c301c7889d4da8a53.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Многодетные семьи, которые получат цифровое удостоверение единого образца о своем статусе с 1 октября, смогут проще получать льготы - достаточно будет предъявить QR-код, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура. "В Москве цифровые удостоверения были внедрены в феврале 2024 года, а с 1 октября выдача цифровых удостоверений многодетным семьям начнется во всех регионах нашей страны. Цифровизация упростит использование льгот для многодетных семей, так как теперь необходимость носить с собой бумажное удостоверение отпадет", - сказала Цацура. Она подчеркнула, что цифровое удостоверение в формате QR-кода будет равноценно бумажному. Его можно будет показать, чтобы подтвердить право на льготу для многодетных семей в центрах госуслуг, социальных учреждениях или, к примеру, при покупке билета в музее в любом городе России. Ранее в Минтруде объяснили, что QR-код будет отображаться в личных кабинетах членов семьи на Госуслугах в разделе "Семья и дети". С октября по декабрь реализуется пилотный этап введения удостоверений, в который планируется отработать порядок его формирования и использования.

https://1prime.ru/20240808/mishustin-850750061.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, льготы, выплаты, многодетные семьи