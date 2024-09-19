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ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления"
ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления" - 19.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления"
Банк России 19 сентября принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному... | 19.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-19T21:47+0300
2024-09-19T21:47+0300
2024-09-19T21:47+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России 19 сентября принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Ренессанс накопления", говорится в сообщении регулятора. НПФ "Ренессанс накопления" вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. При этом НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, говорится в сообщении. Группа "Ренессанс страхование" в июне объявила о создании негосударственного пенсионного фонда "Ренессанс накопления", в рамках которого намерена предложить клиентам накопительные продукты по программе долгосрочных сбережений.
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россия
ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления"
ЦБ выдал лицензию негосударственному пенсионному фонду "Ренессанс накопления"
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России 19 сентября принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Ренессанс накопления", говорится в сообщении регулятора.
НПФ "Ренессанс накопления" вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников.
При этом НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, говорится в сообщении.
Группа "Ренессанс страхование" в июне объявила о создании негосударственного пенсионного фонда "Ренессанс накопления", в рамках которого намерена предложить клиентам накопительные продукты по программе долгосрочных сбережений.