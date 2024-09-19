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ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления"

ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления" - 19.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ выдал лицензию НПФ "Ренессанс накопления"

Банк России 19 сентября принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному... | 19.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-19T21:47+0300

2024-09-19T21:47+0300

2024-09-19T21:47+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России 19 сентября принял решение выдать лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию негосударственному пенсионному фонду (НПФ) "Ренессанс накопления", говорится в сообщении регулятора. НПФ "Ренессанс накопления" вправе осуществлять деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению со дня внесения в реестр лицензий негосударственных пенсионных фондов сведений о том, что фонд является участником системы гарантирования прав участников. При этом НПФ не вправе осуществлять деятельность по обязательному пенсионному страхованию, говорится в сообщении. Группа "Ренессанс страхование" в июне объявила о создании негосударственного пенсионного фонда "Ренессанс накопления", в рамках которого намерена предложить клиентам накопительные продукты по программе долгосрочных сбережений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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